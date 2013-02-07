ورامین و پیشوا نقش پیشرو در انقلاب دارند

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هشتمین روز از ایام الله دهه مبارک فجر با عنوان "انقلاب اسلامی،ایثار و شهادت" مراسم گرامیداشت انقلاب اسلامی با حضور حجج الاسلام سید محسن محمودی رئیس ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان های استان تهران، سید احمد حسینی رییس شورای اسلامی شهرستان ورامین و رضا کارخانه شهردار ورامین، محمد حسن فرجی رئیس شورای اسلامی شهر ورامین، جمعی از مسئولان و مردم ورامین در مسجد حضرت ابوالفضل(ع) کاظم آباد برگزار شد.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران در این مراسم با بیان وابستگی های کشور به بیگانگان در زمان طاغوت گفت: ارتش ما ، مجلس ما، دولت ما و شاه مملکت ما همه و همه وابسته به یکی از دول استکباری بودند، در این کشور بدون اجازه غربی ها کوچکترین اقدامی صورت نمی گرفت، مستشاران غربی برای اینکه در ایران حضور پیدا کنند علاوه بر حقوق خود مبلغی اضافه به عنوان حق توحش دریافت می کردند.

حجت الاسلام همت رستمی افزود: اما ملت ما در برابر این ظلم ها و جنایات ایستادند و به فریاد امام(ره) خود لبیک گفتند و در این بین شما مردم ورامین و پیشوا نقش پیشرو در انقلاب دارید و در سال 42 در دفاع از امام خود حرکت کردید و خون بهترین جوانانتان را نثار اهداف بلند امام راحل نمودید.

امروز مردم عملکرد مسئولان ما را می سنجند

وی بیان داشت: عمال شاه به جرم استقلال خواهی، عزت خواهی و اسلام خواهی مردم را کشتند اما ملت حتی لحظه ای در حرکت خود تردید ننمودند تا انقلاب به پیروزی رسید.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران ادامه داد: امروز وظیفه مسئولان در قبال این خونهای مطهر بسیار سنگین است؛ قبل از انقلاب مسجد و قرآن و دین قیمتی نداشت، اگر کسی حرفی از دین می زد شکنجه و زندان می شد اما حالا به برکت خون شهدا و انقلاب اسلامی دین خدا عزت پیدا کرده است، شهدا به ما اتحاد را آموختند، پس باید متحد باشیم چراکه وظیفه سنگین است.

وی افزود: امروز مردم عملکرد مسئولان ما را می سنجند و اگر کوتاهی صورت گیرد آن هم در نظام اسلامی غیر قابل بخشش است، پس باید هوشیار بود.