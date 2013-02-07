به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته نوزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز پنجشنبه با برگزاری 13 دیدار پیگیری شد که در مهمترین دیدار گروه "الف"، الوند همدان در سرچشمه برابر مس متوقف شد تا دیگر مدعیان از این تساوی خوشحال شوند.

در این بین گسترش فولاد تبریز که امروز با نتیجه 2 بر یک آهن بافق یزد را مغلوب کرد، به لطف متوقف شدن الوند و مس، اختلاف خود را با دیگر تعقیب کنندگان افزایش داد و به لیگ برتر نزدیک‌تر شد. نفت مسجد سلیمان هم از این تساوی سود برد زیرا با مغلوب کردن نساجی، توانست جایگاهش در رده سوم را تحکیم کند و با تیم الوند هم امتیاز شود.

گل‌گهر سیرجان هم با 3 گل برابر استقلال اهواز پیروز شد و خود را به 4 تیم بالای جدول نزدیک‌تر کرد. ابومسلم هم در گرگان متوقف شد تا شانس خود را برای صعود به لیگ برتر کمتر کند.

نتایج کامل دیدارهای هفته نوزدهم در گروه "الف" لیگ دسته اول و جدول رده‌بندی این گروه به شرح زیر است:

گروه الف:

* گل گهر سیرجان 3 - استقلال اهواز صفر

* شهرداری اراک یک - ماشین سازی تبریز صفر

* اتکا گلستان صفر - ابومسلم مشهد صفر

* مس سرچشمه یک - الوند همدان یک

* گسترش فولاد تبریز 2 - آهن بافق یزد یک

* نفت مسجد سلیمان 2 - نساجی مازندران صفر

* شاهین بوشهر صفر - پارسه ایرانیان صفر

جدول رده‌بندی گروه الف:

1- گسترش فولاد 39 امتیاز

2- الوند همدان 35 امتیاز- تفاضل گل 13+

3- نفت مسجد سلیمان 35 امتیاز - تفاضل گل 10+

4- مس سرچشمه 32 امتیاز

5- گل‌گهر سیرجان 28 امتیاز

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13- پارسه ایرانیان 18 امتیاز

14- ماشین سازی تبریز 11 امتیاز

در گروه "ب" به غیر از صدرنشین دیگر تیم‌های مدعی صعود به لیگ برتر هفته نوزدهم را با پیروزی پشت سرگذاشتند. در این هفته راهیان در کرمانشاه دست به کار بزرگی زد و شهرداری یاسوج صدرنشین را در خانه‌اش شکست داد.

همچنین صنعتی خوزستان با یک گل ایرانجوان بوشهر را شکست داد، شهرداری تبریز هم با همین نتیجه مس رفسنجان را مغلوب کرد و پاس همدان هم برابر برق شیراز پیروز شد. با این نتایج صنعتی، شهرداری تبریز، راهیان و پاس همدان خود را به صدرنشین نزدیک‌تر کردند و موقعیت شهرداری یاسوج را به خطر انداختند.

نتایج کامل دیدارهای هفته نوزدهم گروه "ب" لیگ دسته اول و جدول رده‌بندی این گروه به شرح زیر است:

گروه ب:

* فولاد یزد 3 - ملی حفاری اهواز 3

* پاس همدان یک - برق شیراز صفر

* شهرداری تبریز یک - مس رفسنجان صفر

* راهیان کرمانشاه یک - شهرداری یاسوج صفر

* صنعتی خوزستان یک - ایرانجوان بوشهر صفر

* یادآوران شلمچه صفر - شهرداری بندرعباس یک

جدول رده‌بندی گروه ب:

1- شهرداری یاسوج 36 امتیاز

2- صنعتی خوزستان 35 امتیاز

3- شهرداری تبریز 34 امتیاز

4- راهیان کرمانشاه 32 امتیاز - تفاضل گل 8+

5- پاس همدان 32 امتیاز - تفاضل گل 4+

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13- فولاد یزد 15 امتیاز

14- یادآوران شلمچه 12 امتیاز