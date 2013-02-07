10 پروژه عمرانی و آموزشی در سراوان به بهره ‌برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اکبر چاکرزهی ظهر پنجشنبه در حاشیه افتتاح ساختمان دانشکده علوم انسانی سراوان اظهار داشت: این طرح ها با اعتباری بالغ بر 50 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی در این شهرستان مورد بهره‌ برداری قرار گرفت.

رئیس منطقه 14 دانشگاه آزاد نیز در این مراسم گفت: عملکرد و خدمات نظام جمهوری اسلامی در زیرساخت ‌ها و طرح ‌های عمرانی به هیچ وجه قابل مقایسه با قبل از انقلاب نیست و امروز به لطف نظام و انقلاب مردم ایران اسلامی حتی در دورترین نقاط از نعمت ‌های دولت بهره‌ مند شده ‌اند.

عیسی ابراهیم‌ زاده افزود: تلاش تمامی مسئولان کشور نیز خدمت به مردم و رفع محرومیت‌ ها و رضایتمندی آنها است.

وی همچنین به جایگاه دانشگاه آزاد در بین دانشگاه‌ های دیگر اشاره کرد و بیان داشت: امروز این دانشگاه توانسته از موقعیت خوبی در میان سایر دانشگاه ها برخوردار شود به گونه ای که در سطح کشور و جهانی مطرح می‌ باشد.

امروز از چندین طرح کشاورزی از جمله پرورش مرغ گوشتی، طرح گلخانه ‌ای و طرح پرورش شترمرغ در شهرستان سراوان نیز بهره‌ برداری به عمل آمد.

افتتاح پروژه مدیریت هرزآباد و نمایشگاه دستاوردهای ادارات به مناسبت دهه مبارک فجر با مدیریت هلال ‌احمر شهرستان و همچنین سردخانه 200 تنی سازمان تعاون روستایی با حضور فرماندار، امام جمعه سراوان و معاون درمان و توانبخشی هلال ‌احمر و مدیرکل سازمان تعاون روستایی استان از دیگر پروژه ‌های قابل افتتاح در این شهرستان بود.