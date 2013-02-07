60 کودک بردخونی پرچم بزرگ ایران را به تصویر کشیدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بردخون عصر پنجشنبه در این آیین اظهار داشت: به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی بیش از 60نفر کودک بردخونی پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را بر روی پارچه 10متری به تصویر کشیدند و شعارهای دوران انقلاب را بر پارچه نقش بستند.

معصومه حسینی افزود: در ایام دهه مبارک فجر برنامه های دیگری نظیر معرفی کتاب با موضوع امام و انقلاب به صورت دیواری، برگزاری نمایشگاه کتاب انقلاب، ویژه برنامه بهارجاوید و عطرافشانی قبور مطهرشهدا توسط اعضای کانون، قصه گویی و نمایش فیلم، برپایی کارگاه کار دستی لاله ها شامل شعارهای انقلابی، مسابقه ادبی نامه ای به امام و مسابقه نشریه دیواری با موضوع انقلاب و انتظار فرج برگزار می شود.

چهار کلاس درس دربخش بردخون افتتاح شد



با حضور معاون فرماندار و جمعی از مسئولان شهرستان دیّر چهار کلاس درس در بخش بردخون افتتاح شد.

رئیس اداره آموزش وپرورش منطقه بردخون در این آیین اظهار داشت: اجرای طرح 6-3-3 نیاز به فضای کافی داشت که به همین دلیل چهار کلاس درس در روستاهای جاشک، مغدان، بردخون کهنه و آبکش احداث و به بهره برداری رسید.

حسین مصلحی پورافزود: مجموع اعتبار اختصاص یافته به این چهار کلاس که200متر مربع زیر بنا دارند مبلغ 950میلیون ریال است که با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان و اداره کل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس استان تأمین شده است که کلاس درس در دبستان قدر جاشک مجهز به تجهیزات هوشمند است.

وی با تقدیر از تلاش دولت خدمتگذار اضافه کرد: پروژه احداث ساختمان مدرسه راهنمایی امیرکبیر بردخون پیشرفت زیادی ندارد و نیازمند به تأمین اعتبار است.

مصلحی پور خاطرنشان کرد: برخی از مدارس منطقه تخریبی هستند و برخی نیز نمازخانه ندارند که انتظار می رود مسئولان در این زمینه توجه و اهتمام لازم را داشته باشند.

رئیس اداره آموزش و پرورش بردخون ادامه داد: دولت در دور افتاده ترین منطقه امکاناتی را فراهم کرده که منطقه ما نیز از لحاظ تجهیزات وضعیت مناسبی دارد و تعدادی از مدارس هوشمند هستند ولی حضور و مشارکت مردم و اولیاء در مدارس می تواند فعالیت‌ها را سرعت ببخشد و کیفیت تعلیم و تربیت را ارتقاء بدهد.