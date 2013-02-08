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۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۲۳

فرهادی:

تیم شمشیربازی خراسان شمالی به رقابت های لیگ سراسری اعزام شد

تیم شمشیربازی خراسان شمالی به رقابت های لیگ سراسری اعزام شد

بجنورد - خبرگزاری مهر: سرپرست هیئت شمشیربازی خراسان شمالی گفت: تیم شمشیربازی استان با چهار ورزشکار به هفته چهارم نهمین دوره رقابت های لیگ سراسری شمشیربازی کشور اعزام شد.

مجید فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تیم شمشیربازی مرصاد سازه بجنورد عصر پنج شنبه برای شرکت در هفته چهارم نهمین دوره لیگ سراسری شمشیربازی که به میزبانی تهران برگزار می شود، به این شهر اعزام شد.

فرهادی با بیان اینکه تیم چهار نفره استان در این دوره از لیگ در اسلحه فلوره شرکت کرده است، اظهار داشت: وی به همراه یوسف رمضان زاده، علی شیردل و سعید حسن زاده چهار نفر اعزامی خراسان شمالی به این مسابقات محسوب می شوند.

این مسئول تصریح کرد: هفته چهارم نهمین دوره لیگ سراسری شمشیربازی جمعه هفته جاری با حضور 14 تیم در سه اسلحه اپه، فلوره و سابر به میزبانی تهران و در محل مجموعه ورزشی شیرودی برگزار می شود.

به گفته وی تاکنون تیم مرصاد سازه بجنورد در اسلحه فلوره در جدول رده بندی این مسابقات در رده هفتم قرار دارد و تیم های دانشگاه آزاد در مجموع سه اسلحه با 57 امتیاز در صدر ایستاده است، قالیشویی برلیان یزد در جایگاه دوم جای گرفته و تیم هیئت شمشیربازی ساری هم جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در نهمین دوره لیگ سراسری شمشیربازی کشور تیم های دانشگاه آزاد اسلامی، طراوت گیلان، آسانسور تانسو، شرکت آرسال توان فراز آسمان، شرکت مرصاد سازه بجنورد، شهرداری کرج، قالیشویی برلیان  یزد، هیات شمشیربازی ساری، امیدهای تهران، هیئت شمشیربازی زنجان، کریمان کریم کرمان، برنجان بتون زاگرس کرمانشاه و امیدهای ایران حضور دارند.

کد مطلب 1811538

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