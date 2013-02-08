نمایشگاه استانی تازه های کتاب بهارستان برگزار شد

به گزارش خبرنگارمهر، سید احسان قاضی زاده ظهر امروز در این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از حجت الاسلام قلی زاده رئیس اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان بهارستان گفت: باید فرهنگ کتاب و کتاب خوانی در جامعه گسترش یابد.

وی همچنینن از افتتاح نمایشگاه رسانه های دیجیتال در اردبیهشت ماه سال سال آینده در این شهرستان خبر داد.

نماینده مردم شهرستانهای رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم از مسئولان و ائمه جمعه شهرستان بهارستان و رئیس اداره فرهنگ و ارشاد که با کمترین امکانات و پرسنل بهترین خدمات رابه مردم ارائه می دهند قدردانی به عمل آورد.

ابراهیم نکو با اشاره به تبلیغات فرهنگی دشمن اضافه کرد: دشمن می خواهد به فرهنگ و هویت ما لطمه بزند و با تحریمها می خواهد به نظام اسلامی ضربه وارد کند ولی این تحریمها باعث می شود که دستاوردهای عظیمی برای ایران به دست آید.

این مسئول تصریح کرد: مردم شهرستان بهارستان هم با قومیتهای مختلف که در این شهرستان وجود دارد پشتیبان نظام ولایت فقیه است و این را در 22 بهمن با حضور خویش نشان خواهند داد.

نکو در پایان گفت: مسئولان استانی باید به این شهرستان نگاه ویژه داشته باشند و با اختصاص اعتبارات مورد نیاز اقدامات لازم برای ارتقا و توسعه این شهرستان فراهم کنند.