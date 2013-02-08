افتتاح 5 پروژه به مناسبت دهه فجر/قدرت پست ۶۳ کیلو ولت میامی دو برابر شد

احمد قاضی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با ایام الله دهه فجر، چهار پروژه شهرستان میامی در منطقه پل ابریشم و فرومد از توابع این شهرستان افتتاح شد.

وی تامین آب شرب مجتمع پل ابریشم و سایت آب شیرین کن این منطقه را از اولین پروژه های افتتاحی در ایام الله دهه فجر امسال ذکر کرد و گفت: این سایت با اعتباری بالغ بر 400 میلیون ریال از محل اعتبارات حوادث غیر مترقبه ماده 10تامین شده است که 576 نفر از آن بهره خواهند برد.

مقام عالی دولت در شهرستان میامی اظهار داشت: تامین آب شرب روستاهای فیروز کوه علیا، فیروز کوه سفلی و میر اعلم نیز از دیگر پروژه افتتاحی این ایام بود که بالغ بریک میلیارد ریال برای آن هزینه شده است.

قاضی با بیان اینکه این پروژها از اعتبارات سال 90 برای احداث و انتقال دو هزار و 500 متر شامل تجهیزچاه، تجهیز خط و انتقال فشار قوی است، تصریح کرد: از این طرح بیش از 418 نفر بهره خواهند برد.

وی همچنین به اجرای طرح بهسازی معابر روستای فرومد نیز به عنوان دیگر پروژه های افتتاحی شهرستان میامی نام برد و گفت: برای این پروژه نیز یک میلیارد و 500 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی اختصاص یافته است.

فرماندار شهرستان میامی با بیان اینکه در این طرح جدول گذاری،اجرای کانیوو به طول 9 هزار و 400 متر، عملیات خاکی سه هزار و 800 مترمربع، خیابان سازی و آسفالت هفت هزار و 500 متر مربع صورت گرفته است.

وی همچنین به اجرای پروژه آبیاری تحت فشار کلاسیک سازمان حمزه سید الشهدا شهرستان میامی اشاره کرد و اظهار داشت: برای این پروژه نیز بالغ برده میلیارد و ششصد میلیون ریال هزینه شده است.

قاضی یادآور شد: قسمتی از این پروژه از محل خودیاری و مابقی کمک های دولت است.

فرماندار شهرستان میامی همچنین در خاتمه با اشاره به دو برابر شدن قدرت پست ۶۳کیلو ولت این میامی به عنوان یکی دیگر از پروژه ها افتتاح شده و خدمات دولت به مردم منطقه نام برد و اظهار داشت: با توجه به رشد بار در منطقه و به منظور پاسخ‏گویی به نیاز انرژی الکتریکی متقاضیان و مشترکان جدید به ویژه در بخش صنعت و کشاورزی، افزایش ترانس‏ های قدرت این پست از سال ۸۹ در دستور کار قرار گرفت.