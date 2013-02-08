خراسان رضوی سر آمد داوران هندبال کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا سلیمانی شامگاه پنجشنبه در نشست خبری در محل سازمان ورزش و جوانان خراسان رضوی اظهار کرد: داوران خراسانی سرآمد داوران کشور هستند و هم اکنون 12 نفر از آنها در لیگ امسال داوری کرده اند.

رئیس کمیته داوران فدراسیون هندبال کشور بیان کرد: ما در بازی های لیگ امسال از داورانی استفاده کردیم که بازی های المپیک، جهانی و آسیایی را سوت زده اند و به طور کلی در لیگ آقایان و بانوان تاکنون از 24 داور و 22 کوبل استفاده کرده ایم.

سلیمانی با اشاره به سطح بالای داوری در کشور گفت: قبل از هر بازی از داوران تست های مختلفی از سوی فدراسیون گرفته می شود که در صورتی که کسی نتواند و در تست موفق باشد نمی تواند داوری انجام دهد و به وی بازی داده نمی شود.

وی اظهار کرد: داوری در هندبال از سطح بالاتری نسبت به بازیکنان و مربیان این رشته برخوردار است به گونه ای که داوران هندبال کشور توانسته اند در مسابقات المپیک و مسابقات جهانی هندبال سوت بزنند.

رئیس کمیته داوران فدراسیون هندبال کشور افزود: در مسابقات سال جاری هندبال 44 داور توانسته اند در لیگ برتر و لیگ دسته یک کشور قضاوت کنند که همین مسئله نشان دهنده وضعیت مطلوب در بین داوران هندبال کشور است.

سلیمانی بیان کرد: کمیته داوران به منظور افزایش سطح داوری در کشور فعالیت های خوبی داشته است.

وی افزود: یکی از اقداماتی که کمیته داوران انجام داده است تغییر در برخی شرایط داوران درجه هندبال است به صورتی که برای کلاس های داوری درجه سن داشتن مدرک دیپلم حذف و سن ورود به کلاس داوری درجه سه 15 سال تعیین شده است.

رئیس کمیته داوران فدراسیون هندبال کشور بیان کرد: همچنین بنا داریم تا 20 نفر از داوران جوان کشور که به زبان خارجی تسلط دارند را تحت آموزش قرار دهیم تا بتوانند برای قضاوت در مسابقات برون مرزی نیز آمادگی داشته باشند.