وحدت، مکتب عاشورایی و رهبری سه رکن اصلی پیروزی و ماندگاری انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر صوفی شامگاه پنجشنبه در مراسم تقدیر از فرماندهان، سرگروه ها و متربیان شجره طیبه صالحین قوچان که به همت حوزه امام زمان (ع) برگزارشد، اظهار کرد: مکتب عاشورایی و نگاه دینی به عاشورا و زندگانی امام حسین (ع) در مبارزه با ظلم یکی از ارکان پیروزی و ماندگاری انقلاب اسلامی ایران است.

فرمانده سپاه ناحیه قوچان با اشاره به عنصر رهبری به عنوان دومین رکن اصلی انقلاب افزود: نقش رهبری در پیروزی و ماندگاری هر انقلاب زمانی مشهود و قابل لمس است که با بررسی انقلاب های اخیر در برخی از کشورهای منطقه در می یابیم که این انقلاب ها به دلیل عدم وجود رهبری واحد دچار مشکلاتی شده اند.

صوفی گفت: سومین ویژگی و عامل پیروزی انقلاب، وحدت مردم و مسئولین در تمامی ابعاد بوده و اکنون یکی از بزرگترین خواسته های مقام معظم رهبری وحدت در تمام ابعاد است زیرا وحدت قوا، مسئولین و مردم و اعتقاد به ارزش ها و اصول انقلاب اسلامی و اطاعت از رهبری و پرهیز از اختلاف زمینه ساز پیشرفت و موفیت کشورمان در عرصه های مختلف است.

وی بیان کرد: در شرایط کنونی شگرد حمله دشمن تغییر یافته و پیچیده شده است و دشمنان انقلاب در تمامی ابعاد اقتصادی، فرهنگی و امنیتی در حال ضربه زدن به کشور هستند که قطعا با هوشیاری و بصیرت و همدلی می توانیم تمامی تهدید ها را به فرصت تبدیل کرد.

فرمانده سپاه ناحیه قوچان با اشاره به پتانسیل های بسیج در ابعاد مختلف گفت: در شرایط کنونی بسیج می تواند تاثیرگذارترین نقش را دارا باشد و این اثر بخشی با وجود شجره طیبه صالحین دوچندان شده است.

صوفی افزود: کیفیت مهمترین شاخصه شجره طیبه صالحین است و سرگروه ها باید با عمل به ارزش ها الگوی مناسبی برای متربیان باشند زیرا سرگروه شجره طیبه صالحین همچون آیینه ای است که نقش هدایت و الگودهی را به متربیان دارند.