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۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۲۱

فانی:

پروژه گازرسانی به 10 روستای قوچان به بهره برداری رسید

پروژه گازرسانی به 10 روستای قوچان به بهره برداری رسید

قوچان - خبرگزاری مهر: مسئول بهره برداری شرکت گاز مشهد و نماینده مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی از بهره برداری پروژه گازرسانی به 10 روستای قوچان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید فانی، مسئول بهره برداری شرکت گاز مشهد و نماینده مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی شامگاه پنجشنبه در مراسم افتتاحیه این پروژه اظهار کرد: در این پروژه، گازرسانی به 15 روستا پیش بینی شده بود که گازرسانی به 5 روستا در هفته دولت در سال جاری به بهره برداری رسید و اکنون شاهد اتمام این پروژه و گازرسانی به 10 روستای منطقه شیرین دره قوچان با اعتباری بالغ 30 میلیارد ریال هستیم.

مسئول بهره برداری شرکت گاز مشهد و نماینده مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی با اشاره به برخورداری 48 روستا قوچان از نعمت گاز افزود: قوچان با 534 کیلومتر شبکه توزیع و تقویت فشار و 42 هزار مشترک شهری و روستایی یکی از شهرهای پیشرو درامر  گازرسانی و برخوردار از این نعمت الهی است و با افتتاح این پروژه سه هزار نفر از روستاییان بخش شیرین دره قوچان از نعمت گاز بهره مند می شوند.

فانی بیان کرد: در حال حاضر پروژه گازرسانی به هشت روستا و مسکن مهر قوچان با اعتباری بالغ بر 27 میلیارد ریال در حال اجراست و امیدواریم هر چه زودتر شاهد بهره برداری از این پروژه ها نیز باشیم.

وی با اشاره به لزوم رعایت نکات ایمنی توسط مشترکین گاز خانگی گفت: در سال 90، 800 نفر در کشور و در سال 91 در خراسان رضوی 27 نفر به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی دچار مرگ خاموش شده اند.

مسئول بهره برداری شرکت گاز مشهد و نماینده مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی تاکید کرد: گاز عامل آسایش است اما در صورت عدم استقاده صحیح و عدم رعایت نکات ایمنی عامل سلب آسایش خواهد بود.

کد مطلب 1811546

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