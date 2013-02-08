سال آینده 10 تیم در لیگ برتر هندبال حضور دارند

به گزارش خبرنگار مهر، علی حیات پور شامگاه پنجشنبه در نشست خبری در محل سازمان ورزش و جوانان خراسان رضوی در خصوص برنامه فدراسیون برای لیگ برتر سال آینده کشور اظهار کرد: طبق برنامه ریزی ها سال آینده 10 تیم در لیگ حضور خواهند داشت و در صورت انحلال و کناره گیری هر تیمی این تعداد کاهش خواهد یافت ولی با توجه به وضعیت کنونی باشگاه های هندبال کشور برنامه ای برای افزایش تعداد تیم های حاضر در لیگ برتر نداریم.

رئیس سازمان لیگ برتر هندبال کشور گفت: یکی از مهمترین دلایل تغییر برگزاری زمان مسابقات هندبال سعی در پخش بازی ها از سوی صدا و سیما است.

حیات پور افزود: معمولا زمان برنامه ریزی شده از سوی فدراسیون برای برگزاری مسابقات با زمان صدا و سیما همخوانی ندارد که در نهایت فدراسیون هندبال به دلیل پخش مسابقات و رشد و ترویج ورزش هندبال مجبور به تغییر ساعت برگزاری مسابقات لیگ می شود.

وی با اشاره به حضور نیافتن تیم شهرداری ارومیه مقابل فولاد سپاهان اصفهان گفت: طبق آیین نامه لیگ باشگاه های کشور تیمهایی که به این گونه عمل می کنند از جدول مسابقات کنار گذاشته می شوند که این موضوع در لیگ امسال برای تیم شهرداری اررومیه نیز اتفاق افتاد.

رئیس سازمان لیگ برتر هندبال کشور با بیان اینکه امسال سال خوبی برای هندبال کشور است، اظهار کرد: در سالهای گذشته تیم هایی زیر نظر تربیت بدنی استانها در لیگ ها حضور داشتند ولی خوشبختانه امسال هیچ تیمی به این صورت در لیگ برتر حاضر نشد که این نوید خوبی برای سال آینده می دهد.

حیات پور گفت: با توجه به رشد هندبال در کشور ارگان ها و شرکت های بزرگ روی خوش به این ورزش نشان داده اند که امیدواریم این روند ادامه دار باشد.