پیشرفته ترین کارخانه خوراک دام و طیور در قوچان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل حیدری آزاد شامگاه پنجشنبه در مراسم افتتاح این کارخانه اظهار کرد: کارخانه خوراک دام و طیور ممتاز دانه با ظرفیت تولیدی 30 هزار تن در سال و با اعتباری بالغ بر 28 میلیارد ریال در شهرک صنعتی شماره یک قوچان به بهره برداری رسید.

فرماندار قوچان افزود: این کارخانه تولیدی با مشارکت بخش خصوصی و تامین هزار و 800 میلیون ریال از طریق خودیاری و هزار و 250 میلیون ریال از محل اعتبارات طرح توسعه کشاورزی به بهره برداری می رسد.

در این مراسم، علی اصغر رضائی، مدیرعامل این کارخانه گفت: این کارخانه با بهره گیری از کارشناسان و متخصصین مجرب علوم دامی و تجهیزات پیشرفته و خطوط تولیدی مدرن و با ظرفیت تولید 20 هزارتن کنسانتره دامی و 10هزار تن دان طیور شامل پیشدان، میاندان و پسدان و خوراک آبزیان، زمینه اشتغال 15 نفر بصورت مستقیم و 65 نفر غیرمستقیم را فراهم کرده است.

مدیر عامل کارخانه دام و طیور قوچان اظهار کرد: با توجه به اینکه قوچان، پتانسیل های بسیار ممتازی درعرصه کشاورزی و دامپروری دارد این کارخانه تولیدی می تواند بخش اعظم نیاز خوراک دام و طیور شهرستان را تامین کند.

