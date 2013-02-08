اجلاس روسای دانشگاههای آزاد اسلامی کشور فردا در قزوین برپا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی موسی خانی در این باره اظهارداشت: هم زمان با سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، شصت و ششمین اجلاس سراسری روسای دانشگاه های آزاد اسلامی کشور با هدف بحث و گفتگو در زمینه های تخصصی به ویژه حوزه های فرهنگی و تبیین نقشه فرهنگی که اخیرا از سوی ریاست عالی دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شده است برگزار خواهد شد.

وی افزود: هم چنین در این اجلاس نشست های تخصصی در حوزه های پژوهشی، آموزشی، دانشجویی، عمرانی، مالی، امور بین الملل و سایر حوزه های عملکردی دانشگاه با هدف هم فکری و تعامل نظر به مدت دو روز برگزار می شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین تصریح کرد: امیدواریم در کارگروه های تخصصی بتوانیم به دست آوردهای خوبی برای ارتقاء کیفی دانشگاه و به ویژه حرکت در راستای سیاست های جدید دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر ساختارهای عدم تمرکز که با اجرای هیئت امنای استانی خواهد بود، دست پیدا کنیم.

موسی خانی یادآورشد: در این اجلاس که طی روزهای جمعه و شنبه 20 و 21 بهمن برگزار می شود، حدود 400 نفر از روسای دانشگاه های آزاد اسلامی سراسر کشور به همراه نمایندگان مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و نمایندگان تشکل های سیاسی استادان و دانشجویان و اعضای هیئت رئیسه دانشگاه شرکت می کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: روز یکشنبه مصادف با سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب نیز به همراه ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی و هیئت رئیسه و دانشجویان انقلابی، در راهپیمایی باشکوه 22 بهمن شرکت خواهیم کرد.