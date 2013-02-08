معاون فنی استاندار تهران از معابر قدس بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز محمودی فنی عمرانی استاندار و ابراهیمی معاون مدیریت توسعه و منابع انسانی استانداری به همراه هیات متشکل از فرماندار، نماینده مجلس شورای اسلامی، امام جمعه و جمعی از مسئولین شهرستان قدس طی یک بازدید میدانی از معابر خیابانهای 30 متری شورا و 20 متری امام حسین و همچنین خانه فرهنگ علامه طباطبایی قدس بازدید کردند.

حسن موسوی فرماندار شهرستان قدس درحاشیه این بازدید و درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور پیگیری و ایجاد زیرساختهای شهرستان قدس و معابر شهر، به همراه معاونین استاندار از چند خیابان شهر و همچنین خانه فرهنگ علامه طباطبایی بازدید شد تا با توجه بیشتری، زیرساختهای شهرستان بازنگری و درجهت رفع کاستی و مشکلات شهرستان تلاش شود.

وی افزود: مقرر شده است تا پس از این بازدید به زودی طی جلسه ای، اعتبارات سال 92 شهرستان بررسی و برنامه ریزی شود تا با رفع مشکلات شهرستان، مردم از حداقل امکانات شهروندی در سطح شهری همجوار پایتخت بهره مند شوند.