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۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۱۹

به مناسبت دهه فجر:

نمایشگاه "امام مهربانی ها" در میامی برگزار شد

نمایشگاه "امام مهربانی ها" در میامی برگزار شد

میامی-خبرگزاری مهر: مسئول کانون پرورش فکری کودکان شهرستان میامی گفت: همزمان با ایام الله دهه فجر، نمایشگاه "امام مهربانی ها" در این شهرستان برگزار شد.

سمانه رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با ایام الله دهه فجر و سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند ایران اسلامی، نمایشگاهی با عنوان "امام مهربانی ها" در کانون پرورش فکری کودکان میامی برگزار شده است.

وی تصریح کرد: در این نمایشگاه آثار نقاشی و خوشنویسی اعضاء فعال این مرکز در معرض دید علاقمندان گذاشته شده است.

مسئول کانون پرورش فکری کودکان شهرستان میامی خاطرنشان کرد: شرکت کنندگان در این نمایشگاه در موضوعات مختلفی از جمله ورود امام خمینی(ره) به ایران، معرفی کتاب های انقلاب، نشریه دیواری، سفال و ... را در معرض دید بازدید گنندگان گذاشته اند.

رحیمی با بیان اینکه تمام آثار تهیه شده در این نمایشگاه توسط اعضاء فعال کانون پرورش فکری کودکان میامی تهیه شده، تصریح کرد: هدف از برگزاری این نمایشگاه آشنایی هر چه بیشتر نوجوانان با انقلاب اسلامی و دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

وی گفت: هرچند نونهالان و کودکان امروز ما در آن دوران حضور نداشته اند اما با ایجاد این گونه نمایشگاه ها و خلق آثاری به دستان همین کودکان، عشق و ارادت خود را به امام و یادگار با ارزش ایشان یعنی انقلاب اسلامی نشان می دهند.

مسئول کانون پرورش فکری کودکان شهرستان میامی در خاتمه تصریح کرد: این نمایشگاه تا پایان بهمن ماه همه روزه از ساعت 11 الی 16 بر روی علاقه مندان باز است.

کد مطلب 1811553

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