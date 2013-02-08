32 پروژه صنعتی در چهاردانگه اسلامشهر استان تهران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که بعدازظهر امروز برگزار شد، ابتدا مرتضی تمدن ضمن عرض تبریک به فجرآفرینان انقلاب اسلامی ایران اظهار داشت: درود خدا به روح پاک امام راحل(ره) که با مجاهدت ملت بزرگ توانست این کشور را زیر سلطه رژیم پهلوی نجات دهد.



وی با اشاره به وابستگی 100 درصدی رژیم پهلوی به استعمارگران غرب و شرق افزود: در زمان حکومت پهلوی ضمن اینکه تمام معادن و ذخایز غنی کشورمان توسط آمریکاییان به یغما می رفت، کشور ما وابستگی 100 درصدی به آنان داشت تا بتواند اقلام اولیه خود را تهیه کند.

پیروزی انقلاب اسلامی ایران برکت الهی برای ملت بود



نماینده عالی دولت در استان تهران، پیروزی انقلاب اسلامی را یک برکت بزرگ الهی توصیف و عنوان کرد: این پیروزی باعث شد که ما از زیر سلطه غرب رها شویم و کشور را با دست خود ملت اداره کنیم.



تمدن، به توفیقات پس از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و ادامه داد: کشور ما برغم همه فشارهای خارجی و تحریمها به خودباوری رسید و امروزه بدون اتکای به غرب توانسته به توفیقات ارزشمندی در همه حوزه ها دست پیدا کنیم.

با وجود نظام اسلامی کارآمد دست تمام استعمارگران از کشور کوتاه شد



استاندار تهران در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه در زمان پهلوی بسیاری از کمپانیهای بزرگ و سهام داران را عوامل اسرائیلی یا آمریکایی تشکیل می داد، متذکر شد: با آمدن یک نظام کارآمد به رهبری امام راحل(ره) دست تمام استعمارگران و غربیها که بجز آسیب به اقتصاد مملکت کار دیگری نمی کردند، قطع شد.



وی، رژیم شاه را یک حکومت جهنمی برای مردم یاد کرد و اظهار داشت: آن زمان کسی باور نمی کرد که روزی رژیم طاغوت که از سوی غرب و شرق مورد حمایت قرار می گرفت، توسط مردم به رهبری امام خمینی(ره)سرنگون شود.

اوج گرفتن خیانتهای رژیم پهلوی



این مسئول تصریح کرد: ملت بزرگ و فهیم ایران قبل ازپیروزی انقلاب در کشوری زندگی می کردند که به دلیل وابسته بودن، رژیم شاه مملکت را به جهنم تبدیل کرده بودند.



استاندار تهران با اشاره به خیانتهای صورت گرفته نیز گفت: رژیم پهلوی در طول حکومت فاسد خود بدلیل زیر سلطه قرار گرفتن خارجیان خیانتهای بزرگی بویژه تقدیم بخش عظیمی از خاک کشور را به اوج خود رسانده بود.

آرامش کنونی جامعه به برکت خون شهدا است



نماینده عالی دولت در استان تهران ادامه داد: پس از پیروزی شکوهمند ایران اسلامی صدام خیانتکار با حمایت ده ها کشور در تلاش بود که چندین استان را به تصرف خود دربیاورد ولی جوانان شجاع کشور ما با نثار جان خود اجازه ندادند این مملکت بدست دشمنان بیفتد.



تمدن ادامه داد: اگر امروز ما در سایه آرامش و امنیت کامل قرار گرفتیم به برکت خون شهدا است که برای دفاع از کیان مقدس کشورمان جان خود را بر طبق اخلاص گذاشتند.

ارزش صاحبان تولید و صنعت کمتر از جنگ و ایثارگری نیست



این مسئول، چرخه تولید و صنعت را در این شرایط بسیار حساس و مهم خواند و افزود: ارزش و منزلت صاحبان تولید و صنعت کشور از شهدای جبهه ها کم نیست چرا که این افراد هم اکنون بدلیل تحریمهای بین المللی در جبهه اقتصادی با دشمن در حال جنگ هستند.



وی بهره برداری از 32 پروژه را در شهرستان اسلامشهر بویژه راه اندازی خط تولید محصولات لبنی دومینو را یک کار بسیار بزرگ برشمرد و ضمن قدردانی از صاحبان این تولید گفت: با بهره برداری از این پروژه ها به صورت مستقیم وغیرمستقیم برای جوانان اشتغال ایجاد می شود.

صنعتگران وابسته به بانکها نباشند



تمدن، عدم وابستگی به بانکهای دولتی را از سوی صاحبان صنعت و تولید مهم اعلام و اضافه کرد: در این شرایط بحرانی متاسفانه بسیاری از صاحبان صنعت و تولید از سوی بانکهای دولتی به دلیل اعمال درصد بانکی بالا به بحران تعطیلی و بیکاری کشیده شده و این روند با نام تسهیلات بانکی صرفا صنعت گر را به یک وام دار تبدیل ساخته است.



استاندار تهران ضمن انتقاد شدید از نحوه مشارکت بانک با افرادی که قصد ایجاد تولید و صنعت را دارند گفت: متاسفانه بانکها در این مشارکت با سرمایه گذاران فقط سود خود را می بینند و اگر روزی صاحب تولید با مشکلی مواجه شود مشارکت کننده ضمن توقیف اموال سرمایه گذار ایشان را در جایگاه برده داری می بیند.

لزوم تغییر نظام بانکی



وی بر لزوم تغییر نظام بانکی نیز تاکید کرد و اظهار داشت: اگر برخی از آقایان اجازه دهند با تغییر نظام بانکی می توانیم آینده روشنی را برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور ترسیم کنیم.



تمدن خاطر نشان کرد: بانکها امروز با قوانین موجود خود در صدد گروکشی از صاحبان صنعت و تولید هستند که نمونه بارز این حرکت ارائه 14 میلیارد تومان تسهیلات بانکی با باز پرداخت 40 میلیارد تومان به شمار می رود.

رشد صادرات غیرنفتی برغم تحریمهای دشمن



این مسئول، مدیریت ماندگار را در برندسازی توصیف کرد و افزود: اگر مدیریت یک مجموعه تولیدی و صنعتی بتواند در حوزه برندسازی طرح و ایده های مختلفی را از خود ارئه دهد قطع یقین تولید و صنعت خود را ماندگار کرده و مسیر رشد و ترقی را برای اقتصاد جامعه میسر میسازد.



تمدن در ادامه به رشد صادرات غیرنفتی نیز پرداخت و گفت: برغم همه تهدیدها و تحریمها خوشبختانه در حوزه صادرات امروز ما در اوج شکوفایی قرار گرفته ایم، امروز صنعت لبنی کشور به مرز خودکفایی کامل رسید و محصولات لبنی دومینو نیز با توانمندی خود توانسته در حوزه تولید و صادرات به اقصی نقاط جهان تحولی نو در این عرصه را به ارمغان بیاورد.

لزوم حمایت از صنعت و تولید کشور



استاندار تهران به میزان اشتغال نیز از سوی این مجموعه اشاره و اعلام کرد: این مجموعه عظیم لبنی خوشبختانه توانسته در مدت زمان کوتاهی به توفیقات ارزشمندی در همه عرصه های اقتصادی دست پیدا کند که ایجاد اشتغال برای هزار و 500 نفر و هزاران نفر دیگر بصورت غیر مستقیم کار بسیار بزرگی است.



وی در پایان بر لزوم حمایت از صنعت و تولید در کشور تاکید کرد و از تمامی سازمانهای دولتی خواست که مسیر را برای این دسته از افراد هموار سازند.