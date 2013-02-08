به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "هیس! دخترها فریاد نمی‌زنند" در روزهای 18 و 19 بهمن ماه در سینما آزادی چهار سانس فوق‌العاده داشت.

این فیلم روز پنج شنبه 19 بهمن ماه در سانس 16:30 مطابق برنامه نمایش، به روی پرده رفت اما به دلیل استقبال مردم، مدیریت سینما این فیلم را در سانس 23 هم به نمایش گذاشت. این فیلم شب گذشته در دو سالن سینما آزادی به طور همزمان روی پرده رفت.

البته در تمام سانس‌ها تعدادای از تماشاگران ایستاده فیلم را دیدند و خارج از ظرفیت سالن تازه‌ترین ساخته در خشنده را به تماشای ایستادند.

در "هیس! دخترها فریاد نمی زنند" شهاب حسینی، مریلا زارعی، طناز طباطبایی، مائده طهماسبی، فرهاد آئیش، هادی مرزبان، ستاره اسکندری، امیر آقایی، شیرین بینا و... بازی می کنند. این فیلم در رتبه دوم نظرسنجی مردمی جشنواره قرار دارد.

"حوض نقاشی" تاکنون محبوب‌ترین فیلم مردمی سی و یکمین جشنواره فیلم فجر بوده است.