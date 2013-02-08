جمع آوری 60 درصد آثار شهدا در استان سمنان/برگزاری بیش از 270 یادواره شهدا

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالرحیم فریدون عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن اشاره به اینکه در استان سمنان برای جمع آوری آثار سه هزار شهید اقدام شده است که کار بسیار بزرگ و سنگینی است، گفت: تاکنون هیچ استانی برای جمع آوری آثار تمام شهدای خود کار نکرده اند و فقط کار خود را به چند شهید شاخص محدود کرده است.

وی با بیان اینکه، کار جمع آوری آثار شهدا در شهرستان های گرمسار و آرادان به پایان رسیده، افزود: فرهنگ نامه شهدای این دو شهرستان در دست چاپ است و تا پایان سال به زیور چاپ آراسته خواهند شد.

جمع آوری آثار در شهرستان میامی به پایان رسید

جانشین فرمانده سپاه استان سمنان همچنین با اشاره به اینکه کار جمع آوری آثار در شهرستان های مهدیشهر، دامغان و شاهرود ادامه دارد، گفت: جمع آوری آثار در شهرستان میامی نیز به پایان رسیده و در حال رفع نواقص آن هستیم.

فریدون با اشاره به اینکه طبق گزارش های به دست آمده در حال حاضر از 805 پرونده شهدا 260 پرونده جمع آوری و کامل شده و برای تالیف آماده است گفت : 278 پرونده ناقص و برای 267 پرونده نیز اقدامی انجام نشده است.

کنگره شهدای استان سمنان در نیمه دوم سال ۹۲ برگزار خواهد شد

وی با بیان اینکه کنگره شهدای استان سمنان در نیمه دوم سال ۹۲ برگزار خواهد شد، اظهار داشت: در شهرستان ها نیز اجلاسیه شهدا که برنامه ای شبیه کنگره ولی در سطح پایین تری است پیش بینی شده است.

فریدون با بیان اینکه تاکنون در هشت استان کشور کنگره های شهدا برگزار شده است تصریح کرد: در حاشیه برگزاری کنگره ها هر استانی با توجه به ظرفیت ها و استعداد خود یک سری برنامه های ویژه تولیدی چون اجرای رزمایش، چاپ کتاب شهدا، تولید فیلم و یا برنامه های دیگری را باید برگزار کند.

دبیر کنگره سرداران و سه هزار شهید استان سمنان از جمله مشکلات جمع آوری آثار شهدا را عدم دسترسی به خانواده ها و دوستان شهدا، نبودن خانواده ها در استان و کوچ و یا زندگی کردن در نقاط دیگر و از دست رفتن منابع برشمرد و افزود: باید پیچ و خم های زیادی در این راه طی شود تا ما بتوانیم به آثار دست پیدا کنیم.

تبدیل آثار شهدا به تالیفات و چاپ فرهنگنامه شهدا

وی، با اشاره به خطری بزرگ که جمع آوری آثار شهدا را تهدید می کند، گفت: اگر هر چه سریع تر نسبت به جمع آوری آثار شهدا اقدام نشود منابع خود را از دست می دهیم زیرا اولین منابع ما که پدر و مادر شهدا هستند یا ممکن است فوت شوند و یا خیلی از خاطرات آنها فراموش شود.

فریدون بزرگ ترین هدف این کنگره را تبدیل آثار شهدا به تالیفات و چاپ فرهنگنامه شهدای هر شهرستان بیان کرد.

رئیس ستاد کنگره سرداران و 3000 شهید استان سمنان با اشاره به اینکه در هر شهرستان غیر از کتابی که برای تک تک شهدا چاپ می شود برای مجموع کل شهدا نیز باید یک فرهنگ نامه شهدا چاپ شود افزود: در حال حاضر فرهنگنامه شهدای شهرستان سمنان در 9 جلد چاپ شده است.

چاپ 53 عنوان کتاب پیرامون شهدا در سطح استان سمنان

وی از چاپ 53 عنوان کتاب پیرامون شهدا در سطح استان سمنان خبر داد و گفت: کار جمع آوری آثار شهدا در استان به پایان رسیده و فرهنگ نامه شهدای سمنان نیز در 9 جلد چاپ شده است.

فریدون اظهار کرد: حدود ده سالی از تشکیل کمیته های برگزاری کنگره می گذرد و جمع آوری آثار شهدا در این مدت ماموریت اصلی کنگره بوده است.

برگزاری بیش از 270 یادواره شهدا

رئیس ستاد کنگره سرداران و 3000 شهید استان سمنان اذعان داشت: برگزاری بیش از 270 یادواره شهدا در برنامه سالانه کنگره قرار دارد و تا کنون نیز یادواره های شهدای بسیاری برگزار شده است.

وی همچنین در خاتمه از چاپ نشریه کنگره شهدای استان سمنان تحت عنوان "یاد یاران"خبر داد و گفت: این نشریه و همچنین سایت ستاد کنگره به زودی در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.