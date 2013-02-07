جشن بزرگ عشایر کهگیلویه و بویراحمد در دهدشت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این آیین گروههای مختلف عشایر به همراه برخی از مسئولین استان حضور داشتند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در این آیین گفت: عشایر این استان در طول تاریخ به ظلم ستیزی و وطن پرستی شهره هستند و هیچگاه زیر بار ظلم نرفتند.

سید حسین صابری افزود: مبارزات حق طلبانه آنان علیه رژیم طاغوت خود گویای این واقعیت است.

وی بیان کرد: عشایر غیور این استان در هشت سال دفاع مقدس نیز جانانه از این کشور دفاع کردند و غیرت و شجاعت خود را به نمایش گذاشتند که این خود حکایت از روحیه سلحشوری و بی‌باکی آنان دارد.

استاندار تصریح کرد: عشایر کهگیلویه و بویراحمد همواره حمایت و پشتیبانی خود را از نظام مقدس جمهوری اسلامی به اثبات رسانده اند و امروزه یکی از پشتوانه‌های اصلی و ذخایر تمام ناشدنی انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند.

وی بر حفظ و ترویج آرمانهای انقلاب اسلامی تاکید کرد و گفت: راه حفظ انقلاب و دستاوردهای آن، تبعیت از مقام معظم رهبری و عمل به رهنمودهای ایشان است.

صابری تاکید کرد: تا وقتی که مطیع رهبری باشیم، هیچ خطری نظام و انقلاب را تهدید نخواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر،‌ در این جشن، عشایر استان به اجرای برنامه ها و آیین های بومی همچون اسب سواری، چوب بازی، شاهنامه‌خوانی و ... پرداختند.