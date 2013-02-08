همایش فرزندان روح الله در گناباد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی نجاتی، محقق و نویسنده برجسته در این همایش که عصر پنج شنبه در سالن ارشاد اسلامی گناباد برگزار شد اظهار کرد: در اوایل دوران بعد از انقلاب همه مردم در انجام کارها و وظایف با هم همکاری داشتند ولی در حال حاضر کارها را به هم پاس می دهند و بسیار زیاد به منافع خود وابسته اند.



یک محقق و نویسنده برجسته افزود: برای تحقق یک حرکت انقلابی الزاماتی وجود دارد که فراهم کردن شرایط و زمینه مناسب، فراهم کردن ابزار و امکانات لازم، داشتن طرح و برنامه و داشتن نیروی کافی مهمترین این الزامات است.



نجاتی در بحث تشکل گفت: از منظر شهید بهشتی تشکل مجموعه ای از افرادی است که براساس آرمان و ایمان گرد هم می آیند و اگر مدیر و مخاطب یا هرکدام در تشکل انقلابی نباشد تشکل موثر نخواهد بود.



وی تصریح کرد: دو نوع تفکر داریم یکی تفکر آمانی و دیگری تفکر سازمانی، و این در حالی است که آرمان بزرگتر از هدف است و ایمان از اسلام عمیق تر است.



یک محقق و نویسنده برجسته خطاب به حاضرین در مراسم گفت: در عرصه کار فرهنگی گمنام هستید، کار در کانون خود را کوچک نپندارید و مطمئن باشید که هر قدمی در راستای پیشرفت کانونها برمی دارید مهمترین کار را انجام می دهید.



نجاتی افزود: مراقب باشید که فقط افراد را جمع نکنید بلکه افراد را جذب کنید چون کسی که جذب کانون شد دیگر آن را رها نمی کند.



وی گفت: در کانونها نیرو سازی کنید و کادرسازی داشته باشید، اختلافات بچگانه را کنار بگذارید چرا که این اختلافات زیبنده نیست.