مردم استان قزوین برای شرکت در راهپیمایی 22 بهمن آماده می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین آمده است: بیست و دوم بهمن جشن خجسته آحاد ایرانیان، روز رسیدن به استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، روز وحدت و همبستگی ملت بزرگ ایران است و ملت های جهان به تأسی از این وحدت برخاسته از آموزه های اسلام درس بیداری و آگاهی می آموزند.
در این اطلاعیه همچنین آمده است: 22 بهمن روز ملتی است که زن ومرد، جوان و نوجوان در حرکت عظیم خویش درس ولایت پذیری را مرور خواهند کرد تا دشمنان نظام مقدس اسلامی از شعور انقلابی ملت شرمگین شوند و دست ازتوطئه های بیهوده بردارند و فرصت مغتنمی است که در آن هزارن جوان دانشمند ایران و آحاد ملت دست در دست هم دهند تا از تحریم های کور دشمن به نفع استقلال اقتصادی و تحکیم تولید ملی بهره گیرند.
قزوین- خبرگزاری مهر: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین با صدور اطلاعیه ای مردم استان را برای شرکت در راهپیمایی باشکوه 22 بهمن فراخواند.
به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین آمده است: بیست و دوم بهمن جشن خجسته آحاد ایرانیان، روز رسیدن به استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، روز وحدت و همبستگی ملت بزرگ ایران است و ملت های جهان به تأسی از این وحدت برخاسته از آموزه های اسلام درس بیداری و آگاهی می آموزند.
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