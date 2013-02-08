مردم استان قزوین برای شرکت در راهپیمایی 22 بهمن آماده می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین آمده است: بیست و دوم بهمن جشن خجسته آحاد ایرانیان، روز رسیدن به استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، روز وحدت و همبستگی ملت بزرگ ایران است و ملت های جهان به تأسی از این وحدت برخاسته از آموزه های اسلام درس بیداری و آگاهی می آموزند.



در این اطلاعیه همچنین آمده است: 22 بهمن روز ملتی است که زن ومرد، جوان و نوجوان در حرکت عظیم خویش درس ولایت پذیری را مرور خواهند کرد تا دشمنان نظام مقدس اسلامی از شعور انقلابی ملت شرمگین شوند و دست ازتوطئه های بیهوده بردارند و فرصت مغتنمی است که در آن هزارن جوان دانشمند ایران و آحاد ملت دست در دست هم دهند تا از تحریم های کور دشمن به نفع استقلال اقتصادی و تحکیم تولید ملی بهره گیرند.

دربخش دیگری از اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان آورده شده: ملت مسلمان ایران نشان داده اند که تحت فرمان ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای(مدظله العالی) آماده مبارزه با همه فتنه های داخلی و خارجی هستند و این بار نیز که دشمنان با همدستی یکدیگر تحریم های مغرضانه ای علیه ملت ایران تدارک دیده اند و برخی افراد نیز در همسویی با تحریم ها، همدلی مردم را نادیده می انگارند خواهند دید که ملت ایران در سراسر کشور حضور مقتدرانه خویش را به اثبات خواهند رساند تا معاندان بدانند که این ملت در هموارۀ تاریخ انقلاب اسلامی پشتیبان ولایت فقیه بوده و مقتدای خویش را تنها نخواهد گذاشت.

مردم خداجوی استان قزوین نیز در این جشن بزرگ انقلاب همانند طلیعه داری خود در نهم دی ماه سال 88 نشان خواهند داد که حضور بی شمار آنان قوت قلبی برای دلسوزان انقلاب اسلامی و گامی بلند برای اجرایی شدن منویات مقام معظم رهبری در جهت حفظ همبستگی ملی و پیشرفت و تعالی کشور خواهد بود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین با گرامیداشت سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی حضور آحاد ملت مسلمان استان قزوین در راهپیمایی بزرگ بیست و دوم بهمن را نشانه عزم و اراده ملت و تجدید عهد با آرمان های امام خمینی (ره) و شهیدان انقلاب و منویات مقام معظم رهبری حضـرت آیت الله خامـنـه‌ای(مدظله‌العالی) این رکن رکین و پایه اساسی نظام اسلامی، می داند.

راهپیمایی مردمی در قزوین از ساعت 10صبح روز یکشنبه 22 بهمن همراه با خروش یکپارچه ملت بزرگ و فهیم ایران اسلامی و غریو فریادهای "مرگ بر آمریکا" و "مرگ بر اسرائیل" از میدان آزادی، شهر قزوین بطرف خیابان های پیغمبریه وشهداء، امامزاده حسین (ع)، گلزار مطهر شهداء برگزار می‌شود.

سخنران مراسم راهپیمایی 22 بهمن در قزوین، عزیزی مشاور محترم رئیس جمهور و رئیس مرکز هماهنگی نهادها خواهد بود.