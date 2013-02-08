در آمد 50 میلیارد دلاری کشور از فروش نفت و میعانات گازی در سالجاری

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم شامگاه پنج شنبه در همایش اقتصاد مقاومتی که در مسجد جامع شهر گرمسار برگزار شد با اشاره به درآمد 50 میلیارد دلار از فروش نفت در سالجاری گفت: دولت باید در بودجه 92 وابستگی بودجه را به نفت کمتر کند تا کشور دچار تورم نشود.

وی همچنین به ضرورت تغییر الگوی مصرف خانوارها با توجه به امر تولید ملی در کشور اشاره کرد و افزود: خانوارها خود می تواند با توجه به الگوی اسلامی و حذف اسراف، مشکلات اقتصادی را کاهش دهند و دولت نیز باید با نظارت بیشتر بر بازار موضوع افزایش قیمت ها و تورم را کنتر ل کند تا اقتصاد مقاومتی معنا پیدا می کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه بخش های قابل توجه ای از مشکلات اقتصادی در کشور مربوط به تحریم های غرب است، تصریح کرد: اما در زمینه مدیریت اقتصادی کشور نیز باید توجه بیشتری داشته باشیم و نباید با تصمیم های عجولانه و حزبی در بازار تشنج ایجاد کنیم.

مصباحی مقدم تاکید کرد: دولت باید در بودجه 92 تمام ظرفیت ها و توان نظام که به کاهش مشکلات اقتصادی خانواره ها کمک می کند را به کار ببرد.

وی همچنین با اشاره به دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی و بخصوص قرار گرفتن ایران در رتبه 16 علمی جهان اشاره کرد و افزود: هیچ گاه دشمنان ایران از پیشرفت ما خوشحال نمی شوند و تمام توطئه های خود را بسیج می کنند تا ایران پیشرفت نکند.

رئیس کمیسون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خاتمه با بیان اینکه استکبار جهانی به دنبال این است تا ایران اسلامی به عنوان الگویی تاثیرگذار در منطقه معرفی نشود، گفت: اما دشمنان نظام تا به امروز موفق نبودند و باید بدانند با این تحریم ها فقط برای ایران فرصت پیشرفت بیشتری را فراهم می کنند و مردم به این نظام اعتماد و دلبستگی خوبی دارند.