قنات قصبه گناباد قابلیت ثبت جهانی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل مکرمی فر عصر پنج شنبه در مراسم بهره برداری از کمپینگ گردشگری روستای گناباد اظهار کرد: به طور متوسط 60 درصد کار ثبت جهانی قنات قصبه گناباد به اتمام رسیده است و هم اکنون کار ثبت جهانی قنات قصبه در گناباد 80 درصد پیشرفت داشته است.

مدیر پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شمال شرق کشور گفت: بخشی از پروژه ثبت جهانی قنات قصبه در خراسان رضوی، بخشی در تهران و بخشی در فرانسه صورت می گیرد که پیگیری آن را دشوار و زمانبر کرده است.



مکرمی فر تصریح کرد: امید است در خرداد یا تیرماه سال آینده این کار به اتمام برسد و بتوانیم جشن ثبت جهانی قنات قصبه را در گناباد برگزار کنیم.

وی درمورد طرح قنات پیمایی در شهر کاخک گناباد نیز گفت: در این طرح که گردشگران با فضای داخل قنات در زیر زمین آشنا می شوند، برای انجام کار مطالعاتی این طرح در سال 1391 مبلغ 300 میلیون ریال اختصاص یافته و در سال آینده نیز اعتبار مورد نیز جهت ادامه کار تخصیص خواهد یافت.

مدیر پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شمال شرق کشور در مورد کمپینگ گردشگری روستای هدف گردشگری ریاب گناباد نیز بیان کرد: این کمپینگ در مقابل مقبره ابومنصور ریابی با اعتبار یک میلیارد ریال ساخته شده است و با توجه به برگزاری آیین های سوگواری محرم در این محل، کاربردی دوگانه دارد.