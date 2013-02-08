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۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۴۷

مکرمی فر عنوان کرد:

قنات قصبه گناباد قابلیت ثبت جهانی دارد

قنات قصبه گناباد قابلیت ثبت جهانی دارد

گناباد - خبرگزاری مهر: مدیر پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شمال شرق کشور گفت: قنات قصبه گناباد تنها اثر میراث فرهنگی خراسان رضوی است که قابلیت ثبت جهانی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل مکرمی فر عصر پنج شنبه در مراسم بهره برداری از کمپینگ گردشگری روستای گناباد اظهار کرد: به طور متوسط 60 درصد کار ثبت جهانی قنات قصبه گناباد به اتمام رسیده است و هم اکنون کار ثبت جهانی قنات قصبه در گناباد 80 درصد پیشرفت داشته است.

مدیر پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شمال شرق کشور گفت: بخشی از پروژه ثبت جهانی قنات قصبه در خراسان رضوی، بخشی در تهران و بخشی در فرانسه صورت می گیرد که پیگیری آن را دشوار و زمانبر کرده است.

مکرمی فر تصریح کرد: امید است در خرداد یا تیرماه سال آینده این کار به اتمام برسد و بتوانیم جشن ثبت جهانی قنات قصبه را در گناباد برگزار کنیم.

وی درمورد طرح قنات پیمایی در شهر کاخک گناباد نیز گفت: در این طرح که گردشگران با فضای داخل قنات در زیر زمین آشنا می شوند، برای انجام کار مطالعاتی این طرح در سال 1391 مبلغ 300 میلیون ریال اختصاص یافته و در سال آینده نیز اعتبار مورد نیز جهت ادامه کار تخصیص خواهد یافت.

مدیر پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شمال شرق کشور در مورد کمپینگ گردشگری روستای هدف گردشگری ریاب گناباد نیز بیان کرد: این کمپینگ در مقابل مقبره ابومنصور ریابی با اعتبار یک میلیارد ریال ساخته شده است و با توجه به برگزاری آیین های سوگواری محرم در این محل، کاربردی دوگانه دارد.

کد مطلب 1811562

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