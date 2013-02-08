شکستن اراده مسلمانان هدف اصلی دشمنان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت ‌الله محسن اراکی ظهر پنجشنبه در مراسم اختتامیه بیست و چهارمین همایش علمی - تحقیقی مذاهب اسلامی در تالار وحدت دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، اظهار داشت: امروز فاصله گرفتن مردم و مسئولان از یکدیگر به عنوان مهمترین اپیدمی که جامعه را تهدید می ‌کند سبب شده تا تفرقه ‌اندازی دشمنان در طرح‌ های رنگارنگ به سمت شهرهایی که شیعه و سنی در کنار یکدیگر برادرانه زندگی می ‌کنند هدایت شود.

وی گفت: دشمن تمام همت و نیروی خود را برای ایجاد فتنه و جنگ بین مسلمانان بسیج کرده و قصد دارد از طریق جنگ فرهنگی وحدت بین امت های اسلامی را از بین ببرد.

وی افزود: باید در این جنگ حکمت، ایمان و تقوا را پیش رو قرار دهیم تا بتوانیم به توفیقات بزرگی دست یابیم.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی بیان داشت: امت اسلامی با پیروزی انقلاب به عصر جدیدی وارد شد که از ویژگی های این عصر زندگی مجدد و حیات تازه هویت اسلامی جامعه محمدی (ص) است.

وی گفت: در دوران پیش از انقلاب هویت اسلامی ما حالتی شبیه مرگ داشت و نتیجه چنین حالتی پراکندگی جامعه اسلامی، تبدیل کشورهای اسلامی به کشورهای خرد و از هم جدا شده، انفعال فرهنگی و تبعیت محض فرهنگی بود.

وی افزود: قبل از انقلاب الگوی ایران در همه امور جوامع غربی بود که نتیجه این تبعیت باعث روی کار آمدن فاسدترین انسان ‌ها بر جوامع اسلامی شد.

آیت ‌الله اراکی اظهار داشت: در همین زمان بنیانگذار کبیر انقلاب اقدامی علیه این هویت تحمیلی، نارسا و ناسازگار با هویت اصیل اسلامی انجام دادند که باعث ایجاد انقلاب اسلامی ایران شد و امروز این انقلاب به عنوان الگویی برای کشورهای جهان مطرح شده است.

وی گفت: مهمترین علامت اسلامی یکپارچگی آن می باشد که در قرآن کریم نیز بر این حقیقت اصرار شده است.