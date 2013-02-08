راهپیمایی 22 بهمن از حساسیت بالایی برخوردار است

حجت الاسلام و المسلمین عباس سبحانیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ملت مبارز ایران همواره در طول تاریح حرکت انقلاب اسلامی، نشان دادند که مدافع انقلاب بوده و در هر زمان که دشمن خواسته به هر شکل و به هر طریق علیه انقلاب و اسلام توطئه و فتنه کند، ملت بصیر ایران به پا خواسته و با بصیرت مثال زدنی توطئه های دشمن را نقش بر آب کرده است.

وی ادامه داد: همواره در طول این 34 سال دشمنان تلاش زیادی داشتند تا از طرق مختلف مردم را نسبت به انقلاب دلسرد کنند و حضور مردم را در صحنه های مختلف کمرنگ کنند.

سبحانیان افزود: در شرایطی که چند رویداد مهم از جمله انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا، مذاکرات ایران و 1+5 را در پیش داریم و از سویی شاهد بیداری اسلامی در منطقه هستیم که برگرفته از انقلاب ایران است ایجاب می کند تا مردم مانند همیشه به صحنه بیایند.

وی با بیان اینکه نگاه دشمنان و بدخواهان نظام به راهپیمایی 22 بهمن امسال است افزود: باید مردم با حضور حداکثری خود مشت محکمی بر دهان بدخواهان و یاوه گویان انقلاب اسلامی بزنند.

نماینده ولی فقیه در سپاه افزود: دشمن دلدادگی و دلبستگی مردم به این راهپیمایی را می‌سنجد و تمام دنیا در این روز متوجه این مراسم است.

وی با اشاره به نقش بسیجیان در شرایط امروز کشور بیان داشت: امروز بسیجیان نقش و وظیفه بسیار مهمی بر عهده دارند که توجه به اوامر و ماموریت های مقام معظم رهبری، حفظ وحدت و انسجام ملی، هوشمندی کامل در برابر توطئه های دشمنان و شناسایی ترفندها و عملیات روانی دشمن از مهم ترین این وظایف است.

وی همچنین خواستار حضور گسترده مردم در کنار بسیجیان در راهپیمایی 22 بهمن شد و اظهار داشت: ملت ما همواره به ولی امر مسلمین توجه دارند و فرمان رهبر خود را لبیک گفته و در این روز عظیم نیز حضوری گسترده خواهند داشت.