به گزارش خبرنگار مهر، سانس فوقالعاده این فیلم در سینما "شکوفه" امشب ساعت 22 برگزار می شود. این فیلم همچنین در تمام نمایشهای مردمی خود با استقبال خوبی روبرو شده است و تا کنون چندین سانس فوق العاده داشته است. همچنین در صدر جدول آرا مردمی قرار دارد.
"حوض نقاشی" با بازی شهاب حسینی و نگار جواهریان در نقشهای اصلی فیلم تاکنون در صدر فیلمهای انتخابی مردم قرار دارد.
این فیلم داستان یک زوج کم توان ذهنی است که یک پسربچه دارند و زندگی آنها به دلایلی با چالش رو به رو می شود ولی آنها موفق می شوند با همدلی بر این مشکلات فائق آیند.
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