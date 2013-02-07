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۱۹ بهمن ۱۳۹۱، ۲۰:۰۶

یک سانس فوق‌العاده برای "حوض نقاشی" در سینما شکوفه

یک سانس فوق‌العاده برای "حوض نقاشی" در سینما شکوفه

در ادامه استقبال مردم از "حوض نقاشی" امشب این فیلم در سینما شکوفه در سانس فوق‌العاده روی پرده می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، سانس فوق‌العاده این فیلم در سینما "شکوفه" امشب ساعت 22 برگزار می شود. این فیلم همچنین در تمام نمایش‌های مردمی خود با استقبال خوبی روبرو شده است و تا کنون چندین سانس فوق العاده داشته است. همچنین در صدر جدول آرا مردمی قرار دارد.

"حوض نقاشی" با بازی شهاب حسینی و نگار جواهریان در نقش‌های اصلی فیلم تاکنون در صدر فیلم‌های انتخابی مردم قرار دارد.

این فیلم داستان یک زوج کم توان ذهنی است که یک پسربچه دارند و زندگی آنها به دلایلی با چالش رو به رو می شود ولی آنها موفق می شوند با همدلی بر این مشکلات فائق آیند.

کد مطلب 1811566

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