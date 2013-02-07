ایران مقابل اردن پیروز شد/ انتقام دوباره در یک بازی یک طرفه

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب روز نخست از سیزدهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی غرب آسیا و انتخابی جام ملت‌های آسیا امروز پنجشنبه تیم ملی بسکتبال ایران در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی به مصاف اردن رفت و در یک دیدار کم اشتباه و کاملا یک طرفه با نتیجه 93 بر 55 موفق به شکست این تیم شد.

نتیجه کامل دیدار تیم های ملی بسکتبال ایران و اردن به شرح زیر است:

* ایران 93 - اردن 55

(26 بر 10)، (20 بر 20)، (25 بر 9)، (22 بر 16)

در جریان این دیدار اردن وقتی اولین امتیاز خود را کسب کرد که تیم ملی ایران از حملات خود صاحب 16 امتیاز شده بود. شاگردان مهمد بچیروویچ در این دیدار با سرعت دادن به بازی تسلط کامل برای کنترل جریان بازی به نفع خود را پیدا کردند.

ضمن اینکه گردش بالای توپ میان بازیکنان ایران بخصوص در منطقه پرتاب‌های آزاد موجب فضاسازی لازم برای پرتاب‌هایی شد که اکثرا با کسب امتیاز همراه بود. هماهنگی تیم و ارائه یک بازی به واقع تیمی مهمترین ویژگی تیم بسکتبال در دیدار امروز بود.

در جریان دیدار تیم‌های ملی بسکتبال ایران و اردن، یونس لاله‌زاده، بازیکن دو رگه ایرانی- آمریکایی برای نخستین‌بار برای تیم ملی کشورمان بازی کرد.

تیم ملی ایران در حالی مقابل اردن صاحب پیروزی شد که در دوره پیشین مسابقات غرب آسیا(لبنان) نیز موفق به شکست این تیم شده بود. بسکتبالیست‌های ملی پوش ایران امروز نیز با کسب پیروزی که در یک دیدار یک طرفه بدست آمد، برای دومین بار انتقام شکست خود مقابل اردن در جریان جام ملت‌های 2011 که موجب ناکامی از صعود به مرحله نیمه نهایی و کسب سهمیه المپیک شد، را گرفتند.

در چارچوب روز نخست سیزدهمین دوره مسابقات بسکتبال غرب و آسیا پیش از دیدار تیم‌های ملی ایران و اردن، تیم لبنان در مصاف با عراق صاحب برتری 106 بر 72 شد.

روز دوم از رقابت‌های بسکتبال غرب آسیا روز جمعه با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* ایران - عراق (ساعت 15)

* لبنان - اردن (ساعت 17)