استخدام 2880 نفر در استان تهران در صورت موافقت مجلس

نصرالله ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دولت در خصوص اشتغال در سطح استان تهران پیش بینی هایی در غالب طرح مهرآفرین ارائه کرده است که ایراداتی از سوی مجلس شورای اسلامی بر این طرح وارد شد و در حال حاضر در دست بررسی است.

وی افزود: در صورت قطعیت در اجرای این طرح، این مصوبه با نظر هر دو حوزه، نهایی و ابلاغ خواهد شد.

برای استخدام آگهی و فراخوان عمومی منتشر می شود



این مسئول عنوان کرد: با تصویب و ابلاغ این مصوبه، دو هزار و 880 نفر استخدام جدید در تمامی دستگاه های اجرایی استان تهران خواهیم داشت که به صورت نشر آگهی عمومی اطلاع رسانی می شود.

ابراهیمی گفت: پس از آگهی و فراخوان عمومی، بر اساس ماده 57 قانون برنامه، نسبت به برگزاری آزمون و جذب افراد اقدامات لازم انجام می شود.

جذب داوطلبان به صورت پیمانی و رسمی



معاون مدیریت توسعه و منابع انسانی استانداری تهران ادامه داد: در راستای استخدام افراد در استان تهران، داوطلبان دارای شرایط مورد نظر در مشاغل تصدی گری، به صورت پیمانی و در مشاغل حاکمیتی به صورت رسمی استخدام خواهند شد.

وی در خصص ارتقای توانمندی نیروی انسانی در ادارات این استان به مهر اعلام کرد: در راستای ارتقای بهره وری نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی بر اساس تقویم آموزشی نظام کارکنان دولت، برنامه هایی پیش بینی شده که طی آن دوره های آموزشی برگزار می شود.

برگزاری دوره های آموزشی برای مدیران استان



این مسئول متذکر شد: بر اساس مصوب دولت 40 تا 60 ساعت در طول سال آموزش برای مدیران و کارکنان برنامه ریزی شده است.

ابراهیمی افزود: در جریان استخدام افراد، رشته های پایه، تخصصی و عمومی به دستگاه ها اعلام و به تناسب داوطلبان دوره برگزار می شود، در پایان نیز گواهی نامه پایان دوره آموزشی به شرکت کنندگان در دوره آموزشی اعطا خواهد شد.