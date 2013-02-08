720 پروژه عمرانی در استان تهران طی دهه فجر به بهره برداری می رسد

محمدرضا محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی ایام دهه فجر به مناسبت فرا رسیدن سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، 720 پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر 700 میلیارد تومان در استان تهران به بهره برداری می رسد.

وی افزود: این رقم هم از حیث تعداد و هم از نظر اعتبار، حدود 50 درصد نسبت به سال گذشته افزایش و رشد داشته است.

ایران در شرایط تحریم به خودکفایی رسیده است



این مسئول عنوان کرد: تمامی این پروژه ها در حالی افتتاح و بهره برداری می شوند که کشور ایران هم اکنون در تحریم به خصوص در بخش اقتصادی به سر می برد اما اقتدار و خودکفایی خود را از دست نداد و نسبت به سال گذشته پیشرفت کرد.

محمودی ادامه داد: این پروژه ها شامل بخشهای مختلف آب و فاضلاب و تصفیه خانه، راه و جاده و اتوبان و معابر، فضای سبز، ساختمان اداری، کتابخانه، خانه بهداشت روستایی، مکانیزه سازی سیستم جمع آوری زباله و .... است که به شهروندان خدمات ارائه می دهند.

پروژه تقاطع غیرهمسطح ورودی قدس به اداره کل راه و شهرسازی واگذار شد



معاون فنی عمرانی استانداری تهران در خصوص پل ورودی شهرقدس اظهار داشت: درگذشته اختلافی بین شهرداری تهران و شهرستان قدس وجود داشت که مانع پیشروی کار شد اما در حال حاضر طرح به کلی تغییر کرده و پروژه در غالب پروژه ملی پیگیری می شود و به اداره کل راه و شهرسازی واگذار شده است.

وی در رابطه با تصفیه خانه قدس نیز عنوان کرد: کار تصفیه خانه به پایان رسیده و طی 20 روز آینده افتتاح خواهد شد.

استان تهران از نظر سرانه ها نسبت به کشور وضعیت مطلوبی دارد



محمودی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص وضعیت سرانه های مختلف استان تهران اظهار داشت: هرچه سطح فرهنگ بالاتر رود، تقاضا نیز افزایش پیدا می کند، به عنوان مثال اگر مدرسه ایجاد شود، نیاز به هوشمند سازی است، پس از آن نیاز به مدرسه محیط زیست مطرح خواهد شد و به همین صورت نیازها به تناسب فرهنگ و امکانات افزایش پیدا می کند.

وی اعلام کرد: به طور کلی استان تهران از نظر سرانه ها نسبت به کشور در سطح خوبی قرار دارد.