برخورد جدی با متخلفان افزایش قیمت مسکن خارج از بخشنامه در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد عصر پنجشنبه در حاشیه بازدید از طرح های حوزه راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: با توجه به افزایش قیمت ها و نوسانات ارزی، بخشنامه ای تهیه شده که افزایش تا سقف 400 هزار ریال در هر مترمربع هزینه ساخت مسکن مهر بلامانع است .

وی با بیان اینکه اگر انبوه سازان بیشتر از این رقم مطالبه کنند با آنها برخورد می شود افزود: متقاضیان مسکن و اعضای تعاونی ها می توانند از انبوه سازان، صورتحساب دقیق کارکرد گرفته و بر کارکرد آنها نظارت کنند .

نیکزاد ادامه داد: افزایش تا سقف 400 هزار ریال به دنبال افزایش قیمت مصالح ساختمانی و نوسانات ارزی صورت گرفته و براساس آن وزارت راه و شهرسازی دستور العمل افزایش قیمت ساخت مسکن مهر را تهیه و ابلاغ کرد .

چهار میلیون و 300 هزار واحد مسکن مهر در شهر و روستا ساخته می شود

وزیر راه و شهرسازی در ادامه با بیان اینکه براساس اهداف تعیین شده باید چهار میلیون و 300 هزار واحد مسکن مهر در شهر و روستا ساخته شود گفت: تاکنون دو میلیون و 600 هزار واحد آن افتتاح شده و طبق برنامه ریزی انجام شده برای نیمه نخست سال 92 تنها 800 هزار واحد مسکن مهر باقی خواهد ماند .

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در هیچ دولتی در طول تاریخ مشاهده نشده است که یک طرح با این حجم گسترده در بخش مسکن آغاز و قسمت اعظمی از آن تحویل داده شود .

با حضور وزیر راه و شهرسازی همزمان با افتتاح 732 واحد مسکن مهر میاندوآب، 8091 واحد مسکن مهر در 17 شهرستان آذربایجان غربی نیز بطور همزمان مورد بهره برداری قرار گرفت .