برخورد جدی با متخلفان افزایش قیمت مسکن خارج از بخشنامه در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد عصر پنجشنبه در حاشیه بازدید از طرح های حوزه راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: با توجه به افزایش قیمت ها و نوسانات ارزی، بخشنامه ای تهیه شده که افزایش تا سقف 400 هزار ریال در هر مترمربع هزینه ساخت مسکن مهر بلامانع است.
وی با بیان اینکه اگر انبوه سازان بیشتر از این رقم مطالبه کنند با آنها برخورد می شود افزود: متقاضیان مسکن و اعضای تعاونی ها می توانند از انبوه سازان، صورتحساب دقیق کارکرد گرفته و بر کارکرد آنها نظارت کنند.
نیکزاد ادامه داد: افزایش تا سقف 400 هزار ریال به دنبال افزایش قیمت مصالح ساختمانی و نوسانات ارزی صورت گرفته و براساس آن وزارت راه و شهرسازی دستور العمل افزایش قیمت ساخت مسکن مهر را تهیه و ابلاغ کرد.
چهار میلیون و 300 هزار واحد مسکن مهر در شهر و روستا ساخته می شود
وزیر راه و شهرسازی در ادامه با بیان اینکه براساس اهداف تعیین شده باید چهار میلیون و 300 هزار واحد مسکن مهر در شهر و روستا ساخته شود گفت: تاکنون دو میلیون و 600 هزار واحد آن افتتاح شده و طبق برنامه ریزی انجام شده برای نیمه نخست سال 92 تنها 800 هزار واحد مسکن مهر باقی خواهد ماند.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در هیچ دولتی در طول تاریخ مشاهده نشده است که یک طرح با این حجم گسترده در بخش مسکن آغاز و قسمت اعظمی از آن تحویل داده شود .
با حضور وزیر راه و شهرسازی همزمان با افتتاح 732 واحد مسکن مهر میاندوآب، 8091 واحد مسکن مهر در 17 شهرستان آذربایجان غربی نیز بطور همزمان مورد بهره برداری قرار گرفت .
وزیر راه و شهرسازی، برای شرکت در جشن های انقلاب مردم آذربایجان غربی ، افتتاح و کلنگ زنی چند طرح عمرانی سحرگاه پنجشنبه وارد آذربایجان غربی شد.
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