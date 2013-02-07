ایران صدرنشین شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی غرب آسیا و انتخابی جام ملتهای آسیا امروز پنجشنبه با برگزاری دو دیدار در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی آغاز شد که طی آن و در نخستین دیدار تیم ملی لبنان در مصاف با عراق به برتری رسید و تیم ملی ایران نیز در دومین دیدار موفق به شکست اردن شد.
نتایج این دیدارها به شرح زیر است:
* لبنان 106- عراق 72
* ایران 93- اردن 55
بدین ترتیب و براساس نتایج بدست آمده تیم ملی بسکتبال ایران صدرنشین روز نخست مسابقات شد و تیمهای لبنان، اردن و عراق در ردههای بعدی قرار گرفتند.
جدول ردهبندی مسابقات بعد از پایان دیدارهای روز نخست به شرح زیر است:
1- ایران (1 برد، 2 امتیاز)
2- لبنان (1 برد، 2 امتیاز
3- اردن (1 باخت، 1 امتیاز)
4- عراق (1 باخت، 1 امتیاز)
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