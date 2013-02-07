  1. ورزش
۱۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۹:۲۸

بسکتبال غرب آسیا/

ایران صدرنشین شد

ایران صدرنشین شد

روز نخست مسابقات بسکتبال قهرمانی غرب آسیا و انتخابی جام ملت‌های آسیا با صدرنشینی تیم ملی ایران به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی غرب آسیا و انتخابی جام ملتهای آسیا امروز پنجشنبه با برگزاری دو دیدار در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی آغاز شد که طی آن و در نخستین دیدار تیم ملی لبنان در مصاف با عراق به برتری رسید و تیم ملی ایران نیز در دومین دیدار موفق به شکست اردن شد.

نتایج این دیدارها به شرح زیر است:
* لبنان 106- عراق 72
* ایران 93- اردن 55

بدین ترتیب و براساس نتایج بدست آمده تیم ملی بسکتبال ایران صدرنشین روز نخست مسابقات شد و تیم‌های لبنان، اردن و عراق در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

جدول رده‌بندی مسابقات بعد از پایان دیدارهای روز نخست به شرح زیر است:
1- ایران (1 برد، 2 امتیاز)
2- لبنان (1 برد، 2 امتیاز
3- اردن (1 باخت، 1 امتیاز)
4- عراق (1 باخت، 1 امتیاز)

کد مطلب 1811576

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