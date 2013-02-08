اعلام مسیرهای راهپیمایی 22 بهمن در استان البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه در خصوص مسیرهای راهپیمایی آمده است: کرج، روبروی تالار شهیدان نژاد فلاح- میدان شهدا-چهارراه امام(میدان کرج سابق) ساعت 10:00، نظرآباد، مقابل مسجد غدیریه-خ آیت الله طالقانی-خ امام خمینی(ره)- خ شهدا-میدان جانبازان-میدان سپاه، 9:30، ساوجبلاغ، میدان امام خمینی(ره) به سمت میدان شهدا، ساعت 10:00، طالقان، محل سپاه پاسداران به طرف سالن آیت الله طالقانی، ساعت 10:00 راهپیمایی برگزار می شود.



در ادامه این اطلاعیه آمده است: مسیر راهپیمایی در اشتهارد، مسجد جامع اشتهارد، خ چمران، بلوار اصلی-امام زاده ام کبری، 9:30، فردیس، فلکه چهارم تا فلکه اول فردیس، ساعت 9:30، کمالشهر، میدان شهرداری-خ امام خمینی(ره)- چهاراه ولیعصر(عج)-مسجد جامع کمالشهر ساعت 9:30، مشکین دشت، از روبروی بانک ملی مشکین دشت تا گلزار شهدا ساعت 9:30، محمد شهر، مسجد صاحب الزمان(عج) سید آباد-به سمت مزار شهدای گمنام، مسجد باب الحوائج و مسجد قمر بنی هاشم، بلوار گلستانک-به سمت مزار شهدای گمنام-مسجد باب الحوائج، ساعت 10:00 و ماهدشت، میدان آزادگان تا میدان نماز ساعت، 10:00 است.

