اعلام مسیرهای راهپیمایی 22 بهمن در استان البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه در خصوص مسیرهای راهپیمایی آمده است: کرج، روبروی تالار شهیدان نژاد فلاح- میدان شهدا-چهارراه امام(میدان کرج سابق) ساعت 10:00، نظرآباد، مقابل مسجد غدیریه-خ آیت الله طالقانی-خ امام خمینی(ره)- خ شهدا-میدان جانبازان-میدان سپاه، 9:30، ساوجبلاغ، میدان امام خمینی(ره) به سمت میدان شهدا، ساعت 10:00، طالقان، محل سپاه پاسداران به طرف سالن آیت الله طالقانی، ساعت 10:00 راهپیمایی برگزار می شود.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: مسیر راهپیمایی در اشتهارد، مسجد جامع اشتهارد، خ چمران، بلوار اصلی-امام زاده ام کبری، 9:30، فردیس، فلکه چهارم تا فلکه اول فردیس، ساعت 9:30، کمالشهر، میدان شهرداری-خ امام خمینی(ره)- چهاراه ولیعصر(عج)-مسجد جامع کمالشهر ساعت 9:30، مشکین دشت، از روبروی بانک ملی مشکین دشت تا گلزار شهدا ساعت 9:30، محمد شهر، مسجد صاحب الزمان(عج) سید آباد-به سمت مزار شهدای گمنام، مسجد باب الحوائج و مسجد قمر بنی هاشم، بلوار گلستانک-به سمت مزار شهدای گمنام-مسجد باب الحوائج، ساعت 10:00 و ماهدشت، میدان آزادگان تا میدان نماز ساعت، 10:00 است.
کرج – خبرگزاری مهر: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز طی اطلاعیه ای مسیرهای راهپیمایی 22 بهمن در سطح استان البرز را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه در خصوص مسیرهای راهپیمایی آمده است: کرج، روبروی تالار شهیدان نژاد فلاح- میدان شهدا-چهارراه امام(میدان کرج سابق) ساعت 10:00، نظرآباد، مقابل مسجد غدیریه-خ آیت الله طالقانی-خ امام خمینی(ره)- خ شهدا-میدان جانبازان-میدان سپاه، 9:30، ساوجبلاغ، میدان امام خمینی(ره) به سمت میدان شهدا، ساعت 10:00، طالقان، محل سپاه پاسداران به طرف سالن آیت الله طالقانی، ساعت 10:00 راهپیمایی برگزار می شود.
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