به گزارش خبرنگار مهر، مراد برکت پس از دیدار امروز تیمهای ملی بسکتبال ایران و اردن در جمع خبرنگاران ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: مطمئن بودم بازی سختی برابر ایران داریم، اما هرگز آمادگی بازی در این سطح را نداشتیم. ایران تیمی است که در سطح بالایی بازی می‌کند و خود را کاملا آماده مسابقات کرده است.

وی ادامه داد: فکر نمی‌کردیم با این سطح اختلاف به ایران ببازیم، با این حال اطمینان دارم که در پایان این مسابقات سهمیه جام ملت‌ها را کسب خواهیم کرد.

سرمربی تیم ملی بسکتبال اردن با تاکید بر اینکه ایران شانس اول قهرمانی در رقابتهای غرب آسیا است، به غیبت برخی از بازیکنانش اشاره کرد و افزود: آنها در لیگ چین مشغول به بازی هستند، به همین دلیل نتوانستیم با حضور آنها و داشتن ترکیب کامل به ایران سفر کنیم.

مراد برکت در پایان گفت: در کل من و تیمم آمادگی حضور در رقابتهای غرب آسیا برای این زمان را نداشتیم، حتی وقتی زمان مسابقات را اعلام کردند بابت آن متعجب شدیم، اما باید در آن شرکت می‌کردیم تا بتوانیم سهمیه بگیریم.