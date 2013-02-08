تربیت 60 هزار نفر حافظ قرآن در شهرستان اسلامشهر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی صفری تبار عصر دیروز در همایش بزرگ طرح نور ویژه حفاظ قرآن که در مصلی شهرستان اسلامشهر برگزار شد، به تشریح اهداف نهضت ملی حفظ پرداخت و اظهار داشت: نهضت حفظ قرآن در موسسه علوم قرآنی اسلامشهر از سال 90 آغاز به کار کرد و از مهر ماه سال جاری با همکاری آموزش و پرورش، بسیج و هیاتهای مذهبی جهش بهتری پیدا کرد.



وی اعلام کرد: در راستای اجرای این طرح، تاکنون افراد زیادی با حضور در محل این موسسه اقدام به حفظ قرآن کریم کرده اند که تعداد آنها چشم گیر است.

این مسئول عنوان کرد: فعالیت در این عرصه پیرو منویات مقام معظم رهبری مبنی بر تربیت 10 میلیون حافظ قرآن بوده است که بر اساس آمار ارائه بدست آمده سهم شهرستان اسلامشهر در این طرح تربیت 60 هزار نفر حافظ قرآن است.

حجت الاسلام صفری تبار ادامه داد: برای جذب تمامی افراد به حضور در این نهضت و تحقق این امر همت جدی مسئولین و خانواه ها نیاز است که باید مدیران و مسئولان اهتمام ویژه ای برای این مهم داشته باشند.

وی گفت: اگر ما بتوانیم در جامعه 10میلیون حافظ تربیت کنیم در این جامعه دیگر اثری از فساد نخواهد بود و خداوند برکات خود را نازل خواهد کرد.



پیام مراجع عظام تقلید به همایش بزرگ طرح نور



دارالقرآن شهرداری اسلامشهر با همکاری کمیته قرآن ستاد دهه فجر اقدام به برگزاری همایش حفاظ ویژه متربیان طرح نهضت ملی حفظ با عنوان «طرح نور» در مصلی شهرستان اسلامشهر می‌کند و در راستای برگزاری این همایش، مراجع عظام تقلید پیامی خطاب به این همایش قرآنی ارسال کردند.



آیت‌الله العظمی نوری همدانی



در متن پیامی که توسط آیت‌الله العظمی نوری همدانی خطاب به این همایش قرآنی ارسال شده، آمده است: «الحمدلله رب العالمین والسلام و الصلوة علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین»



باعرض سلام و تحنیت به آن همایش بزرگ و نورانی



قرآن کتاب علم و هدایت، برنامه‌ساز حکمت و حکومت و عزت است. امروز هر نقطه‌ای از جهان که به نور علم مفید و حیات‌بخش منور و به وجود دانش و دانشگاه و دانشمند مزین است، همه و همه مرهون و مدیون این کتاب الهی هستند.



ما به دانشجویان عزیز مراکز آموزش و پرورش و نخبگان محترم قرآنی و حافظان عزیز توفیق نعمت بزرگ انس و ارتباط با قرآن مجید را تبریک می‌گوییم و این حدیث از پیغمبر مکرم اسلام را مورد تذکر قرار می‌دهیم که "خداوندا، کسی را که خود را جایگاه قرآن قرار داده است عذاب نمی‌کند. این تعبیر، مخصوصاً اعلان امنیّت و سعادت به حافظان قرآن کریم است."



آیت‌الله العظمی علوی‌ گرگانی



همچنین آیت‌الله العظمی علوی‌گرگانی پیرو برگزاری این همایش قرآنی، گفت: "با عرض سلام و تبریک دهه مبارک فجر از خداوند متعال توفیق یشتر در حفظ قرآن برای حافظان عزیز را مسئلت می‌کنم."



علامه جوادی‌ آملی



مفسر بزرگ قرآن علامه جوادی‌آملی نیز خطاب به دست اندرکاران این همایش افزود: دعا می‌کنم همانطور که شما در صدد حفظ قرآن هستید قرآن عزیز هم حافظ شما باشد و در این راه توفیقات خداوند را برای شما مسئلت می‌کنم.



آیت‌الله العظمی مدنی تبریزی



آیت‌الله العظمی مدنی تبریزی از دیگر مراجع تقلید در طی پیامی اظهار کرد: "با سلام و تبریک دهه مبارک فجر به حافظان قرآن عزیز به‌ویژه امام جمعه بزرگوار شهرستان اسلامشهر حجة الاسلام و المسلمین نوروزی، در کنار حفظ قرآن به روایات اهلبیت هم عمل کنید. در زمان انقلاب امام خمینی(ره) به این روایت عمل کردند و جامعه را از دست دیکتاتورها نجات دادند.



آیت‌الله علوی بروجردی



در پایان آیت‌الله علوی بروجردی نوه آیت‌الله العظمی بروجردی(ره) افزود: "درود و سپاس فراوان نثار عزیزانی که همت والای خویش را مصروف تلاش در راه حفظ و فهم بزرگترین سرمایه وحیانی و معجزه خالده الهی قرآن کریم نموده‌اند و در روزگاری که همه اوقات انسان مادّی صرف در مهمات غیر‌الهی شده است، به‌تربیت معلمان قرآن که منادیان اخلاق و فضیلت و داعیان ارزشهای اصیل اسلامی در جامعه ما هستند، اهتمام نموده‌اند. این حقیر ضمن تشکر از همه مساعی عزیزان امیدوارم خدمات مخلصانه شما تأثیری شایسته در حرکت اسلامی در سرزمین اسلامی ما و در سطح جهان برجای گذارد و تخلق به اخلاق قرآنی و التزام به معیارهای الهی را در پهنه زندگی انسان‌ها نشر دهد."