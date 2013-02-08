تربیت هزاران قاری در ایران از دستاوردهای انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حاج ابوالقاسم عصر امروز در همایش بزرگ طرح نور ویژه حفاظ قرآن در مصلی اسلامشهر به اهمیت جایگاه حفظ و قرائت قرآن پراخت و گفت: اگر از من سوال شود شغل اصلی پیامبر چه بود ؟ هدف از بعثت چه بود؟ بهتر شغل عالم چه شغلی است؟ من در پاسخ خواهم گفت قرآن. همین قرآن کریم، پیامبر را معلم قرآن معرفی می کند. بنابراین مهمترین شاخصه رسول اکرم(ص) این بود که حضرت معلم قرآن بود وچون پیامبر بهترین انسان است بنابراین شغل او نیز بهترین شغل خواهد بود و حافظ قرآن جای پای رسول اکرم (ص) می گذارد.



وی در ادامه افزود: پیامبر اکرم (ص) وحضرت امیرالمومنین (ع) به حافظان قرآن بسیار اهمیت قائل بودند، در سیره حضرت رسول (ص) چنین بیان شده که ایشان در زمان حیات، در انتخاب رهبر برای نبرد با ظالمین وکفار بسیار دقت داشتند و هر شخصی را که بیشتر از دیگران قرآن را حفظ بودند به عنوان فرمانده ورهبر انتخاب می کردند و یا در تشیع جنازه شهدای جنگ احد چنین بیان شده که پیامبر(ص) ابتداء نماز میت حافظان قرآن را قرائت کرد و سپس برای سایر شهداء نماز اداء کرد، بنابراین انجام چنین رفتاری از ائمه معصومین(ع) نشانگر اهمیت حفظ قرآن است.



حاج ابوالقاسم در ادامه به دستاوردهای قرآنی ایران پس از انقلاب اشاره کرد و یادآور شد: پس از انقلاب اسلامی ایران فعالیت قرآنی در کشورمان رو به افزایش بوده، امروزه پیوسته قاریان جمهوری اسلامی به کشوری مسلمان برای دعوت شده و به تلاوت قرآن می پردازند.



وی عنوان کرد: در حال حاضر در کشور ایران هزاران حافظ قرآن تربیت شده و در حوزه فعالیتهای قرآنی به جایگاهی دست یابد که برخی از قراء مصری چنین بیان می کنند که آینده قرآن دست ایران است و اینها همه از برکات نظام جمهوری اسلامی و خون شهیدان است.