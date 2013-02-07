به گزارش خبرنگار مهر، مهمد بچیروویچ پس از پایان دیدار تیمهای ملی بسکتبال ایران و اردن در جمع خبرنگاران ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازیکنانم هر کاری می‌خواستند در زمین انجام دادند. آنها به تمام معنا در قالب یک تیم واقعی کار کردند و انتظاراتم را بطور کامل برآورده کردند، از این بابت خوشحالم و از عملکرد شاگردانم راضی.

وی با اشاره به دیدار تیم‌های لبنان و عراق و اینکه لبنان حریف اصلی ایران در مسابقات غرب آسیا است، افزود: لبنان هم تیم خوبی بود، اما رقابت آنها به مراتب ضعیف‌تر از ما بود، البته تحت هیچ شرایطی حریفمان را دست کم نمی‌گیریم و مقابل لبنان هم با قدرت بازی می‌کنیم چون لبنانی‌ها به ایران آمده‌اند تا علاوه بر کسب سهمیه آسیایی خود را برای جام ملت‌ها هم آماده کنند.

"چرا حامد آفاق در ترکیب اولیه تیم ملی ایران قرار نداشت"؟، سرمربی تیم ملی بسکتبال در پاسخ به این سوال گفت: حامد به دلیل مسائل شخصی دیر به اردو ملحق شد و تنها سه جلسه با سایر بازیکنان تمرین کرد، به همین دلیل صلاح دیدم از او در ترکیب اصلی استفاده نکنم.

وی خاطرنشان کرد: تیم ایران باید تمام توانایی‌های خود را در زمین بازی نشان دهد و اینکه بعد از مسابقه بخواهیم از یکدیگر و تیم مقابل تشکر کنیم، برایمان معنا ندارد.

بچیروویچ در پایان در مورد اینکه چرا با وجود تصمیم اولیه از تیم جوانان یا تیم ب در مسابقات قهرمانی غرب آسیا استفاده نشد، گفت: ایران سهمیه آسیایی را گرفته و از این بابت دغدغه ای ندارد. بنابراین اگر مسابقات غرب آسیا خارج از ایران برگزار می‌شد حتما از تیمی غیر از تیم ملی استفاده می کردیم، اما بخاطر حضور تماشاگران و نتیجه گیری مقابل آنها ترجیح دادیم از ترکیب اصلی استفاده کنیم.