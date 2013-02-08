بسیاری از مشکلات هرمزگان مدیریتی است/ضعف خدمات رسانی دستگاهها در شهرستانها

به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی عصر پنجشنبه در حاشیه جلسه شورای اداری استان هرمزگان که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، با تاکید بر اینکه تمامی امکاناتی که در اختیار دولت، مجلس و نظام قرار دارد برای ارائه خدمات به مردم است، اظهارداشت: در استان هرمزگان خدمات رسانی دستگاهها در شهرستانهای استان ضعیف و قابل قبول نیست.

وی بیان داشت: مشکلاتی همچون ارائه مجوزهای صید و صیادی، تعیین و تکلیف اراضی بدون سند و سایر مشکلاتی از این دست با کمی مدیریت منطقی قابل حل است اما متاسفانه بسیاری از مدیران متولی با بهانه هایی همچون مشکلات اعتباری و تحریمها سعی دارند از زیر مشکلات شانه خالی کنند.

هاشمی نخل ابراهیمی ادامه داد: ارائه مجوزهای صید به صیادان و تعیین و تکلیف اراضی بدون سند ربطی به تحریم و اعتبار ندارد بلکه داشتن کمی مدیریت اینگونه مشکلات به راحتی قابل حل است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: تمامی خدماتی که در اختیار دولت، مجلس و نظام قرار دارد برای ارائه خدمات مطلوب و بهتر به مردم است، از این رو مدیریت استان باید نظارت بیشتری بر خدمات دهی دستگاهای دولتی در شهرستانها داشته باشد.

وی با اشاره به خدمات ارزنده نظام جمهوری اسلامی طی 34 سال گذشته به مردم عنوان کرد: مردم قدردان دولت مردانی که در این مدت خدمات رسانی مطلوبی داشته اند هستند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه در جشنواره شهید رجایی به عملکرد دستگاههای اجرایی در شهرستانها توجه بیشتری شود، افزود: جشنواره رجایی با هدف افزایش رضایت مندی و تکریم ارباب رجوع و ارائه خدمات بهتر دستگاهها هر ساله برگزار می شود، از این رو باید در جمع بندی ها و انتخاب دستگاههای برتر، سطح خدمات و رضایت مندی مردم در شهرستانها هم لحاظ شود.

وی با تاکید بر اتحاد میان قوا، اظهارداشت: در زمان برگزاری انتخابات شاهد افزایش فعالیت جناح و جریانات سیاسی برای رسیدن به اهداف و افزایش آرا هستیم اما نکته حائز اهمیتی که دشمن بر آن تمرکز دارد اتحاد و وحدت میان اقوام، مذاهب و جریانات سیاسی است، اگر اتحاد میان قوا و احزاب دچار تزلزل شود دشمن جهت ضربه زدن به نظام اقدام می کند.

وی عنوان کرد: اگر تاریخ را ورق بزنیم می بینیم بزرگترین قدرتها هم از داخل و به دلیل اختلافات از هم پاشیده اند، اگر به این موضوعات توجه نشود با مشکل روبرو خواهیم شد.