بازبینی آثار سودای سیمرغ فجر 31 به پایان رسید

شنیده‌های خبرنگار مهر حاکی از آن است که بازبینی آثار بخش سودای سیمرغ سی ویکیمن جشنواره بین‌المللی فیلم فجر شب گذشته به پایان رسید و به احتمال زیاد اسامی نامزدها نیز فردا 20 بهمن ماه اعلام خواهد شد.

آثار بخش سودای سیمرغ این این رویداد توسط هیات داوران که عبارتند از رسول صدرعاملی، مهدی فخیم‌زاده، بهروز افخمی، سیدداود میرباقری، سید ضیاءالدین دری، جمال شورجه، مصطفی شایسته، مورد ارزیابی قرار گرفته است.

مراسم اختتامیه سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر روز 22 بهمن ماه در برج میلاد برگزار می شود. زمان دقیق این مراسم هنوز مشخص نشده است.



فیلم‌های بخش سودای سیمرغ عبارتند از:



آفتاب، مهتاب، زمین به کارگردانی علی قوی تن و تهیه کنندگی علی قوی تن

استرداد علی غفاری به کارگردانی و تهیه کنندگی محسن آقا علی اکبری- بنیاد سینمایی فارابی

برلین 7- به کارگردانی رامتین لوافی و تهیه کنندگی سیامک پور شریف

بشارت به یک شهروند هزاره سوم به کارگردانی محمد هادی کریمی و تهیه کنندگی علی لدنی

جیب بر خیابان جنوبی به کارگردانی سیاوش اسعدی و تهیه کنندگی علی سرتیپی- حسن داد خواه (دادگر)

چه خوبه که برگشتی به کارگردانی داریوش مهرجویی و تهیه کنندگی داریوش مهرجویی

حوض نقاشی به کارگردانی مازیار میری و تهیه کنندگی سازمان توسعه سینمایی سوره - حوزه هنری

خاک و مرجان به کارگردانی سید مسعود اطیابی و تهیه کنندگی سید امیر پروین حسینی

خسته نباشید به کارگردانی محسن قرایی و تهیه کنندگی سازمان توسعه سینمایی سوره حوزه هنری

دربند به کارگردانی پرویز شهبازی و تهیه کنندگی امیر سمواتی

دهلیز به کارگردانی بهروز شعیبی و تهیه کنندگی سید محمود رضوی مجد

رسوایی به کارگردانی مسعود ده نمکی و تهیه کنندگی مسعود ده نمکی

روز روشن به کارگردانی حسین شهابی و تهیه کنندگی غلامرضا گمرکی

زیباتر از زندگی به کارگردانی انسیه شاه حسینی و تهیه کنندگی سید سعید سید زاده

گام‌های شیدایی به کارگردانی حمید بهمنی و تهیه کنندگی محمد قهرمانی - محصول موسسه فرهنگی هنری شهید آوینی

قاعده تصادف به کارگردانی بهنام بهزادی و تهیه کنندگی بهنام بهزادی

کلاس هنرپیشگی به کارگردانی علیرضا داود نژاد و تهیه کنندگی علیرضا داود نژاد

گناهکاران به کارگردانی فرامرز قریبیان و تهیه کنندگی فرامرز قریبیان

گهواره ای برای مادر به کارگردانی پناه برخدا رضایی و تهیه کنندگی پناه برخدا رضایی- محمد احمدی

هیچ کجا، هیچ کس به کارگردانی ابراهیم شیبانی و تهیه کنندگی حسن کلامی

هیس دختر ها فریاد نمی زنند به کارگردانی پوران درخشنده و تهیه کنندگی پوران درخشنده

ترنج به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مجتبی راعی

عقاب صحرا به کارگردانی مهرداد خوشبخت و تهیه‌کنندگی محسن علی اکبری و بنیاد فارابی

فرزند چهارم به کارگردانی وحید موساییان و تهیه‌کنندگی موساییان و فارابی

آسمان زرد کم عمق به کارگردانی بهرام توکلی و تهیه‌کنندگی سعید ملکان