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۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۱۹

همگام با مردم در فجر/

"جیب‌بر خیابان جنوبی" هم پسندیده شد

"جیب‌بر خیابان جنوبی" هم پسندیده شد

فیلم سینمایی "جیب‌بر خیابان جنوبی" ساخته سیاوش اسعدی در نمایش مردمی توانست توجه مخاطبان را جلب کند.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم در نمایش های خود در سینماهای استقلال، شکوفه، آزادی و فرهنگ مورد استقبال تماشاگران قرار گرفت و حتی در نمایش سینما شکوفه برخی از مردم به صورت ایستاده فیلم را تماشا کردند.

بازی‌ها و کارگردانی "جیب بر خیابان جنوبی" از ویژگی‌های این فیلم است که باعث استقبال آن شده است. این فیلم روز 20 بهمن ماه در سانس دوم در برج میلاد روی پرده می‌رود.

"جیب‌بر خیابان جنوبی" در بخش سودای سیمرغ سی و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر حضور دارد. در این فیلم مصطفی زمانی و نورا هاشمی به همراه بهناز جعفری، افشین سنگ‌چاپ، امیر جعفری، هومن برق‌نورد، محمود جعفری، لیلا بلوکات، علی رضا جعفری و... به ایفای نقش می‌پردازند.

کد مطلب 1811591

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