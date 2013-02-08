به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم دیشب 19 بهمن ماه به دلیل استقبال زیاد در ساعت 22:30 دقیقه در سینما ماندانا به سانس فوق‌العاده رسید. البته دیگر نمایش‌های این فیلم نیز در سینماهای مردمی مورد استقبال بوده است.

"دهلیز" با بازی رضا عطاران و هانیه توسلی داستان زنی به نام شیواست. او سرپرست خانوار است و با تلاش و کوشش سعی کرده زندگی خوب و آبرومندی برای خود و تنها پسرش فراهم کند. با رسیدن نامه‌ای زندگی آنها دچار تحول می‌شود و در مسیری جدید قرار می‌گیرد.

این فیلم همچنین در نمایش خود در برج میلاد هم توانست نمره قبولی از منتقدان و اهالی رسانه بگیرد.

در جدول آرای مردمی ساخته شعیبی بعد از حوض نقاشی و هیس در رتبه سوم قرار دارد. این فیلم نخستین ساخته سینمایی کارگردان است که پیش از این ساخت تله‌فیلم‌های موفقی را تجربه کرده است.