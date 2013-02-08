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۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۲۴

همگام با مردم در فجر/

"دهلیز" به سانس فوق‌العاده رسید

"دهلیز" به سانس فوق‌العاده رسید

فیلم سینمایی "دهلیز" اولین کار بلند سینمایی بهروز شعیبی در سینما ماندانا به سانس فوق‌العاده رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم دیشب 19 بهمن ماه به دلیل استقبال زیاد در ساعت 22:30 دقیقه در سینما ماندانا به سانس فوق‌العاده رسید. البته دیگر نمایش‌های این فیلم نیز در سینماهای مردمی مورد استقبال بوده است.

"دهلیز" با بازی رضا عطاران و هانیه توسلی داستان زنی به نام شیواست. او سرپرست خانوار است و با تلاش و کوشش سعی کرده زندگی خوب و آبرومندی برای خود و تنها پسرش فراهم کند. با رسیدن نامه‌ای زندگی آنها دچار تحول می‌شود و در مسیری جدید قرار می‌گیرد.

این فیلم همچنین در نمایش خود در برج میلاد هم توانست نمره قبولی از منتقدان و اهالی رسانه بگیرد.

در جدول آرای مردمی ساخته شعیبی بعد از حوض نقاشی و هیس در رتبه سوم قرار دارد. این فیلم نخستین ساخته سینمایی کارگردان است که پیش از این ساخت تله‌فیلم‌های موفقی را تجربه کرده است. 

کد مطلب 1811592

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