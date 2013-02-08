مقابل اردن برای هماهنگ تر شدن بازی کردیم/ قهرمانی راحت نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آرن داودی پس از پایان دیدار تیم های ملی بسکتبال ایران و اردن اظهار داشت: پیش از آغاز رقابت های غرب آسیا و بدلیل درگیری در لیگ برتر، مدت زمان زیادی را در تیم ملی تمرین نکردیم با این وجود برای آغاز مسابقات آماده بودیم، اما دیدار برابر اردن را بیشتر با این هدف برگزار کردیم که طی آن به هماهنگی بهتر و بیشتر دست یابیم.

وی با بیان اینکه اردن ترکیب خوبی در اختیار دارد، یادآور شد: آنها حتی از بازیکن خارجی هم در ترکیب خود بهره می برند، اما بدون توجه به این موضوع فقط برای نتیجه گیری بازی کردیم و خوشحالم که توانستیم اردن را با اختلاف امتیاز بالا شکست دهیم.

آرن داودی با اشاره به اینکه تیم ملی بسکتبال ایران پیش از حضور در مسابقات غرب آسیا سهمیه جام ملت‌های آسیا را کسب کرده بود، افزود: این مسابقات بهترین فرصت برای آماده سازی بهتر تیم ملی است. نگاه ما هم به دیدارهایی که در قالب این مسابقات برگزار می کنیم، یک نگاه تدارکاتی است.

بازیکن تیم ملی بسکتبال در پایان با ابراز امیدواری از قهرمانی در غرب آسیا گفت: البته کسب این مقام راحت نیست، اما هدف ما است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال ایران پنجشنبه شب نخستین دیدار خود در مسابقات قهرمانی غرب آسیا را با پیروزی 93 بر 55 مقابل اردن به پایان رساند.