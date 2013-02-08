دهمین جشنواره عترت دانشجویی به کارخود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر؛ دهمین جشنواره عترت دانشجویان بسیجی کشور که از 17 بهمن ماه در دو گروه برادران و خواهران در رشته های مداحی، تواشیح، سخنوری، دکلمه و پژوهشی و مقاله نویسی برگزار شده بود عصر پنج شنبه با تجلیل از برگزیدگان این جشنوران به کار خود پایان داد.

نفر برگزیده دهمین جشنواره عترت دانشجویی کشور در بخش دعاخوانی سیداکبر حسینی‌پور از قم اعلام شد.

همچنین در بخش مداحی که ویژه گروه برادران برگزار شد جمال دهقان از اصفهان موفق به کسب رتبه در این بخش شد.

در بخش ویژه خواهران که شامل سخنوری و دکلمه خوانی بود در بخش سخنوری زینب صبوری و در بخش دکلمه خوانی محدثه صبوحی از یزد به عنوان نفرات برگزیده معرفی شدند.

همچنین این جشنواره دارای بخش مشترک بین خواهران و برادران بود که در بخش پژوهش کتبی نفر اول این جشنواره سعیده یزدانی از یزد و نفر دوم سید امیر باقری از گلستان معرفی شدند.

همچنین در بخش مقاله نویسی رضا کریمی از یزد به عنوان نفر برگزیده انتخاب شد.

در بخش تواشیح نیز گروه تواشیح شمیم الجنه مازندران به عنوان گروه اول و و گروه مختار از خوزستان به عنوان گروه دوم از برگزیدگان این جشنواره بودند.

به گزارش مهر؛ این جشنواره با هدف آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان با سیره و شخصیت امامان معصوم و اهل بیت رسول گرامی اسلام، شناسایی نخبگان و فعالان رشته‌های مرتبط با عترت برای دهمین سال پیاپی برگزار شد.