  1. ورزش
۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۴۹

بسکتبال غرب آسیا/

بازیکن تیم اردن: ایرانی‌ها ما را غافلگیر کردند/ می‌دانستیم نتیجه نمی‌گیریم

بازیکن تیم اردن: ایرانی‌ها ما را غافلگیر کردند/ می‌دانستیم نتیجه نمی‌گیریم

بازیکن تیم ملی بسکتبال اردن پس از دیدار با ایران در روز نخست مسابقات غرب آسیا گفت: بازیکنان ایران همان ابتدای بازی با عملکرد خود ما را غافلگیر کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، "احمد فتحی" پس از شکست تیم ملی بسکتبال اردن مقابل ایران اظهار داشت: وقتی بازی را شروع کردیم فکر نمی‌کردیم که ایران تا این حد پرقدرت و با سرعت مقابل ما قرار بگیرد. بازیکنان حریف به گونه ای کار کردند که همان ابتدای بازی باعث غافلگیری ما شدند.

وی تصریح کرد: البته پیش از بازی می دانستیم که از رقابت با ایران نتیجه نمی گیریم و نمی توانیم برنده شویم، اما این بازی را برگزار کردیم تا با حضور در آن ترکیب خود را برای دیگر دیدارها آماده‌تر و قوی‌تر کنیم.

ملی‌پوش بسکتبال اردن با اشاره به غیبت چند بازیکن هم‌تیمی‌اش خاطر نشان کرد: ما دو بازیکن حرفه ای داریم که در لیگ چین بازی می کنند و به همین دلیل نتوانستند ما را در سفر به تهران همراهی کنند. من اطمینان دارم با پیوستن این دو بازیکن تیم ما برای مسابقات آتی قوی‌تر خواهد شد.

احمد فتحی در پایان تاکید کرد: از نظر من ایران قوی‌ترین تیم شرکت‌کننده در مسابقات غرب آسیاست و نسبت به دیگر تیم ها شانس بیشتری برای قهرمانی دارد، البته لبنان هم تیم ساده‌ای نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال ایران پنجشنبه شب نخستین دیدار خود در مسابقات قهرمانی غرب آسیا را با پیروزی 93 بر 55 مقابل اردن به پایان رساند.

کد مطلب 1811596

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