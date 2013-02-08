به گزارش خبرنگار مهر، یونس لاله‌زاده در پایان دیدار تیم های ملی بسکتبال ایران و اردن اظهار داشت: هدف ما از این بازی این بود که تمام تلاش خود را برای ارائه یک بازی هرچه بهتر و نتیجه‌گیری پرقدرت ارائه دهیم. می‌خواستیم مقابل تماشاگران با حیثیت بازی کنیم و خوشحالم که این کار را به خوبی انجام دادیم.

وی با بیان اینکه تیم ملی بسکتبال ایران استارت محکمی در مسابقات غرب آسیا زد، در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر دیدار با لبنان و پیش‌بینی این بازی یادآور شد: ما قبل از لبنان باید با عراق بازی کنیم. بهتر است اول به فکر این بازی باشیم. البته لبنان هم تیمی قوی است و شاید بهتر از اردن مقابل ما بازی کند.

لاله‌زاده که پیش از این تیم ملی بسکتبال را در دیدارهای دوستانه همراهی کرده بود، با ابراز خرسندی از اینکه در یک دیدار رسمی برای این تیم بازی کرده است، خاطر نشان کرد: البته برای اینکه نامم در فهرست دوازده نفره تیم ملی قرار بگیرد، باید از فدراسیون جهانی استعلام گرفته می شد. مسئولان فدراسیون ایران در این زمینه تلاش زیادی کردند و کمک کردند تا مشکلم حل شود.

بازیکن دو رگه ایرانی - آمریکایی تیم ملی بسکتبال در پایان گفت: تا آنجا که بتوانم و مربیان اجازه دهند، در کنار تیم ملی خواهم بود و با جان و دل برای این تیم بازی خواهم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال ایران پنجشنبه شب نخستین دیدار خود در مسابقات قهرمانی غرب آسیا را با پیروزی 93 بر 55 مقابل اردن به پایان رساند.