به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن کازرونی شامگاه پنج شنبه در مراسم غبار روبی مزار شهدای امامزاده محمد(ع) کرج، با بیان اینکه شهیدان بر ما حق دارند، اضافه کرد: طبق گفته قرآن امروزه شهیدان زنده اند و ما را مشاهده می کنند و آنچه که امروزه وظیفه ما است حفظ اتحاد و وحدت و همدلی و دوری از اختلاف است.
وی گفت: 22 بهمن ماه سال جاری به خیابان ها خواهیم آمد و اهداف شهیدان را در ندا، شعار و صداهایمان طنین انداز خواهیم کرد.
نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرج ادامه داد: اگر به قبل از انقلاب نگاه کنیم مشاهده می کنیم که ملت و امتی با سابقه ده هزار ساله بودیم اما جایگاه و اثرگذاری در جهان و منطقه نداشتیم و در آن زمان یک ملت دنباله رو غرب و اروپا بودیم.
حجت الاسلام کازرونی تصریح کرد: امروزه خون شهدا و جانفشانی هایشان به ایران عزت، استقلال و افتخار بخشیده است، شهیدانی که با جان و دل برای دفاع از میهن اسلامی جنگیدند.
نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرج افزود: اسلام با خون این عزیزان به حاکمیت، نظام و ارکان این حکومت نفوذ کرد و کشور را به استواری واقعی رساند.
وی اظهار داشت: امروزه نام، هویت، عزت، عظمت، اسلام، دین، قرآن و همه هویت حقیقی و حقوقی خود را مدیون ردشات و جانفشانی این عزیزان هستیم.
کرج – خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرج تاکید کرد: وظیفه ما امروز حفظ وحدت و دوری از اختلافات است.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن کازرونی شامگاه پنج شنبه در مراسم غبار روبی مزار شهدای امامزاده محمد(ع) کرج، با بیان اینکه شهیدان بر ما حق دارند، اضافه کرد: طبق گفته قرآن امروزه شهیدان زنده اند و ما را مشاهده می کنند و آنچه که امروزه وظیفه ما است حفظ اتحاد و وحدت و همدلی و دوری از اختلاف است.
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