به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال نیکاندیش اصفهان که پیش از این صعود خود به مرحله پلیآف رقابتهای لیگ دسته اول فوتسال باشگاههای کشور را قطعی کرده، عصر امروز در ورزشگاه پیروزی اصفهان مقابل دایتی شیراز به پیروزی رسید.
نیکاندیش که در این بازی به پیروزی احتیاج نداشت، توانست مقابل میهمان خود عملکرد خوبی به نمایش بگذارد و پیروزی این بازی را ازآن خود کند.
تیم اصفهانی در این بازی با پنج گل، دایتی شیراز را از پیش رو برداشت و دایتی نیز چهار گل مقابل صدرنشین لیگ برتر به ثمر رساند.
برای نیکاندیش در این بازی حمید کاهبنده(2 گل)، مجتبی توسلی، محمد حسین درخشانی و بهنام اورنگی گلزنی کردند.
گلهای نیکاندیش در این مسابقه توسط بازیکنان بومی اصفهانی این تیم به ثمر رسید.
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