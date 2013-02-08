مسلمان شدن 80 درصد فرانسوی ها تا سال 2050/اهداف توسعه معنویت کاذب

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید نگارش عصر پنجشنبه در جمع طلاب مدرسه علوم دینی اهل‌ سنت بندرعباس با بیان اینکه قرآن‌کریم، پیامبر(ص) را برای مسلمانان و همه انسان‌ها الگو و سرمشق می‌داند، اظهار داشت: این الگو بودن رسول‌الله(ص) ابعاد مختلفی دارد و شامل نگرش، رفتار، حالات، خلق‌وخو، سیاست، زندگی و کلام پیامبر(ص) است که همه آنها قابل توجه است.

وی ادامه داد: یکی از نکات مهم در بعد شخصیت پیامبر(ص)، بحث جنبه‌های رفتاری و سیره ایشان است که پیامبراکرم(ص) در شرایط و حالات مختلف به چه صورت برخورد می‌کردند و وقتی در بحث علل موفقیت پیامبر(ص) در امورات مختلف نگاه می‌کنیم، ابعاد مختلفی مشاهده می‌شود و یکی از این مبانی، مبانی رفتاری ایشان است که برای همه ما قابل استفاده است.

معاون آموزش و پژوهش دبیرخانه شورای برنامه ‌ریزی مدارس علوم دینی اهل ‌سنت کشور با اشاره به معنویت کاذب و سکولاری که امروز در برابر معنویت آسمانی که تمام ادیان الهی و خصوصا اسلام بر آن صحه می‌گذارد ترویج می‌شود، عنوان کرد: طلاب باید از فعالیت‌هایی که در جهت انحراف عقاید و باورهای مسلمانان در جهان شکل‌ می‌گیرد با خبر باشند و برای مردم روشنگری کنند.

وی با اشاره به تقابل دو معنویت دینی و معنویت کاذب، گفت: پیامبراکرم(ص) معنویت را در قالب شریعت آوردند و این معنویت کاملا آسمانی است حال‌ آنکه معنویت کاذب و اصطلاحا سکولار معنویتی است که معنویت را کاملا زمینی و انسانی می‌بیند و به شدت از شبکه‌های ماهواره‌ای و فضاهای مجازی تبلیغ می‌شود.

حجت‌الاسلام نگارش با اشاره به آثار مخرب فرقه‌های نوظهور در کشور گفت: راه برون رفت و مقابله با این فرقه‌های مضر و مسموم آگاه ‌سازی مردم و به ویژه نسل جوان از پشت پرده و واقعیت درونی این فرقه‌های پلید است.

وی ادامه داد: افشاگری و آسیب ‌شناسی این حرکت هدایت شده صهیونیستی می‌تواند از گرایش آحاد مردم به ویژه جوانان به سمت این فرقه‌ها جلوگیری کرده و مصونیت فکری ایجاد کند.

این استاد دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به اینکه جامعه هدف این فرقه‌ها اسلام و نظام اسلامی است گفت: چون شریعت پیامبراکرم(ص) یک دین کامل و جامع برای همه بشریت است بنابراین این فرقه‌ها با این رویکرد پا به عرصه جنگ با اسلام به عنوان تنها دین تحریف نشده الهی می‌آیند که برای شکست اسلام باید مثل اسلام را ایجاد کنند.

وی با اشاره به ترفند دشمنان اسلام مبنی بر تکثیر رقبای اسلام برای نابودی اسلام، خاطرنشان کرد: امروز رشد اسلام در سراسر دنیا چشم‌ گیر بوده است به طوری که آمارها نشان می‌دهد تا سال 2050 حدود 80 درصد شهروندان فرانسه مسلمان خواهند شد و طبیعی است که آنها این را برنمی‌تابند و با ایجاد معنویت‌های کاذب سعی در به زمین زدن اسلام دارند.

مولف کتاب "دشمن شناسی از دیدگاه امام خمینی(ره)" با اشاره به دوران مدرنیته و دین‌ستیزی بشر و دوران امروزی پست مدرنیته و اقبال به دین و تشنگی بشر به معنویت، اظهار داشت: بشر امروز بیشتر از گذشته به دنبال معنویت و مسائل عرفانی است و عوامل این تشنگی در سرخوردگی بشر از عقل مدرن، شکست نظام‌های دین‌ستیز، پیروزی انقلاب اسلامی و گرایش فطری بشر به دین است.

وی به انقلاب اسلامی در ایران و نقش آن در گرایش بشر به سمت معنویت دینی اشاره کرد و بیان داشت: ایام دهه فجر انقلاب اسلامی هویت دینی را در جهان دوباره احیا کرد و شرایط جدیدی در دنیا رقم زد.

مولف کتاب "تبلیغ دین از منظر دین" با اشاره به اینکه نام دیگر فرقه‌های نوظهور برون دینی، فرقه‌های مجازی است، گفت: علت این نام‌گذاری این است که 60 تا 80 درصد فعالیت‌ این فرقه‌ها در فضاهای مجازی انجام می‌گیرد.