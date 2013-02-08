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۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۳۲

جعفرزاده:

تیم فوتبال انتظار بجنورد برابر شهرداری امیرکلا به برتری رسید

تیم فوتبال انتظار بجنورد برابر شهرداری امیرکلا به برتری رسید

بجنورد - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت فوتبال خراسان شمالی گفت: تیم انتظار علوم پزشکی بجنورد در هفته سیزدهم رقابت های فوتبال لیگ دسته یک جوانان کشور برابر شهرداری امیرکلا به پیروزی رسید.

 حسین جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در هفته سیزدهم رقابت های لیگ دسته یک جوانان کشور، تیم فوتبال انتظار علوم پزشکی بجنورد عصر پنج شنبه در ورزشگاه تختی بجنورد به مصاف شهرداری امیرکلا رفت که این دیدار ساعتی پیش با برتری دو بر یک انتظار به پایان رسید.

وی اظهار داشت: دیدار رفت بین این دو تیم در هفته ششم رقابت های فوتبال لیگ دسته اول جوانان باشگاه های پایه کشور، در امیرکلا برگزار شد که آن بازی در پایان 90 دقیقه با نتیجه تساوی یک بر یک خاتمه یافت.

به گفته جعفرزاده با این نتیجه تیم انتظار علوم پزشکی بجنورد با 9 امتیاز در جدول رده بندی گروه الف لیگ دسته یک فوتبال جوانان کشور یک پله صعود کرد و در جایگاه پنجم قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم پیام انتظار بجنورد با مربیگری عبدالله بهادری در گروه الف مسابقات لیگ دسته یک فوتبال جوانان کشور با تیم های پدیده شمال ساری، داماش گیلان، فرهاد کرج، دارو سازی وتاک ساری، شهرداری امیرکلا و شهید وفایی شیراز هم گروه است.

کد مطلب 1811601

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