دفتر خبرگزاری بسیج استان قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسمی با حضور فرمانده سپاه و مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین، مدیریت بانک انصار و مؤسسه مالی و اعتباری مهر، خبرگزاری بسیج استان قزوین همزمان با افتتاح مجتمع فرهنگی هنری شهید آوینی به طور رسمی آغاز به کار کرد.



سعید دهقان ‌نیری مسئول روابط عمومی و تبلیغات سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین در این باره اظهارداشت: باشگاه خبرنگاران بسیج استان با بیش از 75 نفر عضو در راستای پوشش و انعکاس اخبار بسیج فعالیت می کند.

وی با اشاره به جنگ نرم دشمن علیه انقلاب اسلامی ایران بیان کرد: فرهنگ بسیجی همواره عاملی بوده که توانسته در صحنه‌ها و میادین مختلف در مقابل تهدید همه جانبه دشمن موفق عمل کند و انقلاب اسلامی را در برابر تجاوز دشمنان واکسینه کند.

در این مراسم مسئول خبرگزاری و باشگاه خبرنگاران بسیج استان معرفی شد.

برگزاری همایش اقتصاد مقاومتی

فرمانده سپاه امام حسن مجتبی (ع) گفت: رهبری عادل، ایدئولوژی مبتنی بر اسلام و دین و حضور مردم، سه عامل اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران است.

عباس کاظمی به مناسبت بزرگداشت دهه فجر در مسجد مهدیه در همایش اقتصاد مقاومتی اظهارداشت: به برکت انقلاب اسلامی ایران، شهدا، امام خمینی (ره) و حضور پرشور ملت توانستیم به ظرفیت‌های عظیم و پیشرفت‌های پرافتخاری دست پیدا کنیم.



وی افزود: در شرایطی که دشمن منتظر فرصت است متأسفانه مسئولان به رهنمودهای مقام معظم رهبری توجهی ندارند و علیرغم هشدار و توصیه های رهبری متأسفانه عده‌ای از مسئولان بی‌اعتنا به این تذکرات راه خود را می‌روند.



این مسئول تصریح کرد: در عرصه های اقتصادی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی دشمن تمام توان خود را به کار گرفته و در این شرایط باید به فرمایشات مقام معظم رهبری توجه کرد زیرا مردم حق و باطل را به خوبی شناخته‌اند و اسیر بی ‌بصیرتی دشمنان نمی‌شوند.



فرمانده سپاه امام حسن مجتبی (ع) بیان کرد: در طی این چهار سال اخیر مقام معظم رهبری با انتخاب شعارهای سال با مضمون اقتصادی مشخص کردند که آخرین تیر دشمن برای از پای درآوردن ملت، زمینه اقتصادی است که در این زمینه هم با ایستادگی و هوشیاتری مردم دشمن شکست خواهد خورد.

برگزاری یادواره شهدای شهر شریفیه

یادواره شهدای شهر شریفیه به مناسبت دهه مبارک فجر در مسجد حضرت فاطمه (س) این شهر برگزار شد.

سرهنگ داود بهرامی فرمانده سپاه امام رضا (ع) شهرستان البرز در این مراسم ضمن تبریک ایام‌الله دهه فجر و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار داشت: هر حکومتی دارای سه مؤلفه رهبری، دین و مردم بوده که از این میان، مردم با توجه به ضرورت داشتن بصیرت نقش مهمی دارند.



وی عنوان کرد: پس از جنگ تحمیلی دشمنان سعی داشتند با توطئه‌ها، فتنه‌انگیزی‌ها و تهدیدها در قالب جنگ نرم به مقابله با نظام جمهوری اسلامی بپردازند و امروز نیزبا تحریم‌های اقتصادی می خواهند به اقتصاد کشور آسیب بزنند ولی ملت ایران ثابت کرده که در مقابل این تحریم‌ها ایستاده و راه خودکفایی را بخوبی فرا گرفته و از این گردنه نیز با سلامت عبور خواهد کرد.