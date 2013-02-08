برگزاری جشنواره یازدهم در دستور کار است/نمی گذاریم چراغ جشنواره خاموش شود

به گزارش خبرنگار مهر؛ رحیم قربانی عصر پنج‌شنبه در آیین اختتامیه دهمین جشنواره عترت دانشجویی اظهار داشت: جشنواره دهم را در حالی برگزار کردیم که ائمه اطهار و امامان معصوم ما از هرسو مورد هجمه استکبار و توهین های دشمنان قرار دارند.

وی افزود: استکبار جهانی در سال جاری توهین به ائمه اطهار را بیشتر از گذشته در دستور کار خود قرار داده اما دانشجویان بسیجی، ائمه به ویژه امام هادی (ع) را محوریت کار خود قرار دادند که شاهد پیشرفت های خوبی در این زمینه بودیم.

وی با اشاره به آیه 73 از سوره ابراهیم بیان کرد: لطف و رحمت الهی مخصوص اهل بیت است اما قرآن مخصوص ایام خاصی نیست.

قربانی افزود: هرکس بتواند خود را به این بزرگواران که مایه برکات هستند نزدیک کند به همان میزان رحمت و برکات الهی به ما نزدیک خواهد شد.

وی با بیان اینکه استقبال دانشجویان از این جشنواره در نوع خود بی نظیر بود عنوان کرد: استقبال دانشجویان از جشنواره دهم عترت بسیج دانشجویی دور از انتظار ما بود.

وی تصریح کرد: مصمم تر از قبل نسبت به برگزاری جشنواره یازدهم اقدام خواهیم کرد و بسیج هم باید به گونه ای عمل کند که نگذاریم چراغ این جشنواره ها خاموش شود و با حداقل امکانات و هزینه بتوانیم آن را کنترل کنیم.

در ادامه این آیین معاون سیاسی امنیتی استاندار یزد هم در سخنانی معرفی کنندگان اهل بیت را فرشتگان الهی روی زمین برشمرد و گفت: کسانی که اهل بیت را معرفی می کنند با هنرمندی خود، همانند فرشتگانی می باشند که در روی زمین قرار دارند.

غلامحسین دشتی با اشاره به اینکه قرآن کریم کاملترین کتاب الهی در دست بشریت است اظهار داشت: کلام خدا در قالب قرآن عالی ترین سطچ معرفت را در اختیار ما قرار داده است.

وی بیان داشت: با تجربیات 250 ساله اهل بیت هنوز جای این سوال مانده که چرا اسلام به طور کامل در جای اصلی خود قرار نگرفته است؛ و تفرق جهان اسلام به این دلیل است که از مفسری چون اهل بیت برخوردار نیست ولی ایران اسلامی از این نعمت الهی برخوردار می باشد.

وی با بیان اینکه جهان اسلام تشنه مبانی اهل بیت است، گفت: با تواشیح خوانی و همه موهبت هایی که با زبان شما نسبت به اهل بیت است باید سعی در معرفی جوامع جهانی با حقانیت اهل بیت داشته باشیم.